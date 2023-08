CNseg lança websérie “Seguro na Rua”

A CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) acabou de anunciar mais uma ação com objetivo de pulverizar informações sobre o mercado segurador para a população em geral. Dividida em cinco episódios, a websérie “Seguro na Rua” aborda pessoas que caminham pelas ruas da capital carioca e faz perguntas como: “Sinistro, você sabe o que é?”, e “Você sabe o que é apólice?”.

Carla Simões, superintendente-executiva de Comunicação da CNseg, explica que o objetivo é tornar a linguagem do setor mais conhecida e, também, reforçar os diversos tipos de produtos que o mercado brasileiro oferece. “Abordaremos assuntos diversos, como seguros, previdência privada, capitalização e saúde suplementar. Os vídeos trazem um diálogo descontraído com os entrevistados. Além disso, também contamos com a participação de especialistas do setor que explicarão de maneira didática e fundamentada os termos que envolvem esse universo”, explica.

Os episódios serão publicados nas redes proprietárias da CNseg, com intervalos de 10 a 15 dias. Para assistir ao episódio 1 e, também, aos próximos conteúdos, basta acessar o canal da entidade no YouTube.

N.F.

Revista Apólice