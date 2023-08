Tokio Marine apresenta Programa de Estágio 2024

A fim de divulgar os diferenciais de seu programa de estágio, a Tokio Marine Seguradora participará do 33º Workshop Integrativo, organizado pela Empresa Júnior de Engenharia da Escola Politécnica da USP (Poli), nos dias 23 e 24 de agosto. No evento, considerado a maior Feira de Recrutamento da América Latina, a equipe de Recursos Humanos da companhia apresentará o Tokio Millennium, cujas inscrições estão abertas para participação em 2024.

O contrato de estágio na seguradora tem duração de um ano e seis meses, com possibilidade de prorrogação por mais seis meses. Os estudantes universitários são selecionados para atuar em sete eixos temáticos: Digital, Estratégia de Negócios, Excelência no Atendimento ao Cliente, Inteligência de Risco, Produtos Massificados, Produtos PJ e Tecnologia. A cada seis meses, os participantes realizam um job rotation em um dos três subtemas de cada eixo. As vagas são abertas para alunos com previsão de formatura a partir de dezembro de 2025 e têm disponibilidade para trabalhar na matriz da empresa, na capital paulista, em regime híbrido.

De acordo com a diretora de Pessoas, Planejamento e Sustentabilidade da empresa, Luciana Amaral, o Tokio Millennium tem como principal objetivo reoxigenar o ambiente e cultura organizacional pela diversidade de pensamento e atuação dos estudantes. “Como líderes do futuro, eles são essenciais para o sucesso dos negócios a longo prazo. Acreditamos tanto nesses jovens talentos que vários deles que já passaram pelo Programa desde 2019, hoje integram nosso time de 2,4 mil Resolvedores”, afirma.

Além da bolsa auxílio, a seguradora oferece aos estagiários os seguintes benefícios: Participação nos Lucros e Resultados (PLR); Plano de Saúde; Desconto em Seguro Tokio; Day off de aniversário; Vale Transporte e Vale Alimentação, incluindo uma cesta a mais por ano.

Durante o Feirão da Poli, atuais e ex-estagiários da Tokio Marine falarão sobre a experiência de atuar na companhia.

