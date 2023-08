fitinsur capta investimento e estreia na Series A

A fitinsur concluiu as negociações do seu primeiro aporte externo de investimento com a Lanx Capital. A rodada, que não teve os valores divulgados, também contou com a participação da EquitasVC, um fundo focado em fundadores de perfil técnico. O advisor nesta transação foi Cassio Spina, da Alya Ventures.

A insurtech é especializada em seguros empresariais, segmento que representa mais de R$ 60 bilhões no Brasil e US$ 790 bilhões globalmente, segundo levantamento da International Market Analysis Research and Consulting Group (IMARC Group), consultoria líder em estratégia de gerenciamento e pesquisa de mercado em todo o mundo.

Na opinião da CEO, Denise Oliveira, o fato da fitinsur ter alcançado a Series A na primeira rodada é um claro sinal de que o modelo de negócio da insurtech é muito interessante e que a empresa está em processo de consolidação de mercado, apesar do pouco tempo de vida.

“Depois de um ano intenso de road show atingimos nosso objetivo, mesmo com o mercado de fundraising não estando muito favorável a esse tipo de operação. A escolha dos fundos foi um presente, eram os parceiros que estávamos procurando há muito tempo para nos apoiar nos constantes desafios que enfrentamos, aplicando o conceito de ‘Smart Money’. Acho que essa é uma prova da força da nossa tese e potencial de retorno”, diz Denise.

“Investir nesse modelo inovador de insurtech-como-serviço da fitinsur significa explorar um universo de oportunidades que potencializam a lucratividade. Com essas ferramentas à disposição, seguradoras, corretores e MGA’s podem desbloquear maiores potenciais de receita e impulsionar um crescimento sem precedentes. A visão de um futuro próspero e eficiente para os seguros comerciais não está apenas ao alcance, é uma jornada que me enche de imenso entusiasmo”, afirma Tulio Ribeiro, sócio da Lanx Capital.

A fitinsur nasceu em dezembro de 2019 e, em apenas quatro meses, venceu uma concorrência (Request for Proposal) para implantação da plataforma completa para a Texel Finance Limited, um MGA especializado em seguros de crédito baseada em Londres (ENG), com filiais nos EUA, Ásia e na Bélgica.

Neste período, a insurtech conquistou também a criteriosa certificação do Lloyd’s of London. O break-even da operação foi alcançado já no ano seguinte, enquanto o múltiplo de dez em termos de crescimento foi conquistado dois anos depois, em 2022.

“Tudo aconteceu muito rápido, mas precisávamos dar mais esse importante passo para continuar na mesma toada de crescimento dos anos anteriores. O apoio dos investidores será fundamental para evoluirmos ainda mais o nosso negócio”, completou Denise. Além dela, a fitinsur é dirigida pelos sócios Carlos Oliveira (Tecnologia), Erika Chou (Marketing e Relacionamento); Bruno Rodrigues (Dados ) e Everton de Castro (Growth).

A ideia de criar a empresa surgiu logo após Denise decidir deixar o mercado corporativo, após passagens por algumas multinacionais. A empreendedora buscava resolver um problema recorrente no setor, que era a falta de investimento por parte das seguradoras no desenvolvimento de ofertas e produtos de seguros empresariais.

O foco era popularizar o acesso e os produtos deste nicho a partir de um marketplace de API´s, componentes tecnológicos que viabilizam a integração de sistemas de várias empresas. A partir disso, os testes de hipóteses foram executados e a solução tecnológica foi tomando forma. Hoje, a plataforma é bem mais completa em relação a ideia original.

O investimento, inclusive, será alocado principalmente para o desenvolvimento de novas funcionalidades, consolidação do uso de Inteligência Artificial Generativa, desenvolvimento e aumento do time de colaboradores.

Diferentemente das empresas de tecnologia, que comercializam tecnologia, a fitinsur tem como grande diferencial a tomada de risco da implantação do negócio junto com o parceiro. A insurtech avalia e auxilia na estruturação do business case, além de viabilizar a implantação do canal digital, em um período médio de oito semanas.

Atualmente, entre os clientes da fitinsur estão empresas nacionais e multinacionais no setor de seguros como Mitsui Sumitomo, HDI Global e Ceres do Brasil.

N.F.

Revista Apólice