Bradesco Seguros lança cobertura para veículos elétricos

No último mês de maio, foi registrada a melhor marca mensal de vendas de carros elétricos e híbridos da série histórica da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico). Ao superar o recorde anterior, de mais de 6.300 emplacamentos em setembro de 2022, o mercado confirmou o potencial no primeiro semestre deste ano. No acumulado entre janeiro e maio foram mais de 26 mil unidades vendidas. Esse número significa um aumento de 59% sobre os 16,3 mil emplacamentos do mesmo período de 2022. Pensando nessa demanda crescente, a Bradesco Seguros lançou uma cobertura exclusiva para veículos elétricos.

“Com o segmento de elétricos em franca evolução, se torna cada vez mais necessário que o seguro atenda às demandas específicas desse veículo”, afirma o superintendente executivo de Produto Auto da aeguradora, Eduardo Menezes. Segundo levantamento da NeoCharge, empresa referência em infraestrutura de carregamento de veículos elétricos, a frota de veículos híbridos e elétricos cresceu cerca de 240% nos últimos três anos no país.

Entre os diferenciais, o seguro auto da Bradesco Seguros oferece cobertura para bens deixados no interior do veículo e acessório, que cobre cabo de carregamento e carregador portátil, reboque para posto de recarga mais próximo em caso de falta de bateria, serviço para vidros, lanternas, faróis e retrovisores, inclusive vidros blindados e faróis especiais, Clube de Vantagens com descontos, entre outros benefícios. O produto tem ampla aceitação de modelos e comporta veículos de até R$ 800 mil.

“O lançamento desta cobertura está em linha com os compromissos da Bradesco Seguros em relação à inovação e à mobilidade urbana”, destaca Menezes. O executivo acrescenta que, além da redução de gases poluentes na atmosfera, os veículos elétricos reduzem, também, a poluição sonora, já que são completamente silenciosos.

Mais informações sobre a cobertura para Veículos Elétricos podem ser encontradas no site da Bradesco Seguros.

