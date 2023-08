Genial Care e Porto Saúde fecham parceria

Compartilhar no

A healthtech Genial Care, clínica de intervenção transdisciplinar que conecta tecnologia e embasamento científico às pessoas, realizou a pesquisa “Cuidando de quem cuida: um panorama sobre as famílias e o autismo no Brasil”, na qual ouviu mais de 500 famílias. O estudo apontou que 79% dos entrevistados afirmam ter dificuldades financeiras para pagar o tratamento.

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de crianças autistas e suas famílias, a empresa anuncia uma parceria inédita com a Porto Saúde para possibilitar o atendimento aos mais de 400 mil segurados.

“Nosso foco é criar algo sustentável não só para as famílias, mas para os planos de saúde também, e a Porto Saúde vem ao encontro do nosso propósito. Queremos levar toda nossa expertise aos segurados”, comenta o CEO da Genial Care, Kenny Laplante.

As crianças diagnosticadas com TEA, beneficiárias da Porto Saúde, podem ser encaminhadas para atendimentos na healthtech. “O nosso modelo de intervenção concentra especialidades como Psicologia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia de maneira integrada, acoplando tecnologia e embasamento científico em toda jornada da intervenção. Além disso, os pais e cuidadores recebem orientações sobre temas importantes para a evolução da criança e, por meio de um aplicativo desenvolvido pela própria Genial Care, é possível acessar informações sobre o tratamento, o progresso da criança e os materiais educacionais extras”, explica Laplante.

Hoje, a empresa conta com cinco Unidades próprias em São Paulo, nos bairros Alto de Pinheiros, Paraíso, Tatuapé, Santana e Morumbi, e dois outros endereços de atendimento em Alphaville. A healthtech também conta com uma frente de capacitação profissional, a Genial Care Academy, um núcleo interno de treinamento focado em desenvolver todos os terapeutas da Rede Genial e a capacitação continuada de todo o time clínico, a fim de garantir o padrão ouro de intervenção.

A healthtech recebeu recentemente um aporte de US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 51,8 milhões), liderado pelo fundo General Catalyst, que já investiu em outras empresas da área da saúde, como Livongo, MD Ally, Ribbon Health, Cityblock Health, e em empresas de outros setores, como AirBnB, Snapchat, Viajanet, Hubspot, OLX, entre outras. O investimento do fundo internacional é o primeiro aporte em saúde comportamental no Brasil.

