A Zurich Seguros iniciou nesta segunda-feira (23) a terceira edição da Blue Week, campanha realizada durante o período da Black Friday que oferece descontos e condições especiais para contratação de seguros automóvel, vida individual e celular. As ofertas estarão disponíveis até sexta-feira (27), com percentuais e regras diferentes para cada modalidade.

No seguro automóvel, a companhia oferece descontos de até 15% para novas contratações. Já no Zurich Vida Individual, a redução é de 15% para pagamentos realizados com cartão de crédito e de 10% para pagamentos por débito em conta corrente em bancos conveniados.

O maior percentual anunciado está no seguro celular. Durante a campanha, a contratação do plano Completo, na modalidade de pagamento único, terá desconto de 30% mediante a utilização do cupom promocional 30BLUE. Para pagamentos à vista via Pix, a Zurich informa a possibilidade de um benefício adicional de 5%, chegando a até 35% de desconto.

O produto contempla coberturas para situações como roubo, furto e danos ao aparelho, conforme as condições contratadas.

Segundo Fabio Leme, diretor executivo de Linhas Pessoais, Marketing e Clientes da Zurich Seguros, a campanha busca ampliar a aproximação da seguradora e de seus canais de distribuição com consumidores interessados em contratar proteção durante o período promocional.

“A Blue Week representa uma oportunidade de aproximar a Zurich e seus corretores e parceiros aos consumidores, com ofertas diferenciadas para as principais soluções de proteção da companhia em um período em que muitas pessoas estão mais atentas às oportunidades de contratação e compra”, afirma.

A Blue Week segue até 27 de novembro. As condições anunciadas variam conforme o produto, a forma de pagamento e as regras de contratação de cada seguro.