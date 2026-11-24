Após o forte temporal que atingiu Tupanciretã, na região central do Rio Grande do Sul, na madrugada de sexta-feira (20), o Grupo HDI, por meio de suas marcas Yelum e HDI Seguros, reforçou sua operação de pronto atendimento para prestar suporte à população, aos segurados e aos corretores locais. Segundo informações divulgadas pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o município foi atingido por uma tempestade severa, acompanhada de granizo e rajadas de vento que chegaram a 114 km/h. O fenômeno provocou mortes, deixou dezenas de feridos e causou danos expressivos a residências e estabelecimentos comerciais, além de comprometer serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica e o abastecimento de água.

Diante desse cenário, a companhia intensificou sua capacidade de resposta, mantendo um prestador dedicado na cidade para atuar no suporte logístico e no atendimento à população. A medida também busca acelerar o encaminhamento das solicitações, facilitar a análise de sinistros e dar maior celeridade aos processos de indenização, respeitadas as condições contratuais.

Como parte das iniciativas emergenciais, o Grupo HDI já disponibilizou 2 bobinas de lona para cobertura provisória de telhado de 110 metros cada, 3 paletes que totalizam 6 mil garrafas de água e 1 gerador para suporte à infraestrutura local. A operação também realizou a remoção de 8 veículos. As ações ampliam o alcance da atuação da companhia para além dos serviços prestados aos clientes, colocando recursos e estrutura logística à disposição das necessidades da comunidade.A atuação integrada entre as áreas de assistência, sinistros e relacionamento permite coordenar as demandas com maior eficiência, especialmente em situações que exigem respostas imediatas. O modelo operacional também favorece a proximidade com os corretores, parceiros fundamentais na orientação aos clientes durante todas as etapas do processo.

As operações seguem em andamento, com monitoramento contínuo das necessidades da região e suporte direcionado à população afetada. A seguradora permanece atenta à evolução do cenário e aos desdobramentos das condições climáticas no Rio Grande do Sul, avaliando continuamente a necessidade de reforços operacionais para assegurar a continuidade dos serviços e a assistência às pessoas afetadas.