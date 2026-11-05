Mapfre reorganiza operação comercial em São Paulo

A Mapfre, companhia global de seguros e serviços financeiros, anuncia uma nova configuração de sua estrutura comercial no Brasil, que passa a contar com cinco diretorias territoriais, incluindo uma unidade exclusiva para a capital paulista e outra para o interior do estado.

O novo desenho faz parte do plano estratégico da companhia, que prevê uma atuação comercial mais próxima dos corretores e parceiros de negócios, com estruturas regionais voltadas às características e às oportunidades de cada mercado.

Na nova estrutura, o diretor João Vitor Manzano assume a liderança da Territorial SP Interior, após comandar a operação Norte e Nordeste. O executivo retorna à sua região de origem, trazendo a experiência construída nesse ciclo, e seguirá acompanhando a operação Norte e Nordeste até a chegada da nova liderança regional.

Já a Territorial São Paulo Capital ficará, neste primeiro momento, sob a liderança interina de Luiz Padial, que recentemente assumiu a diretoria executiva comercial da Mapfre e acompanhará de perto a região durante a implantação da nova estrutura.

Para Luiz Padial, São Paulo é um território estratégico para a Mapfre, com um mercado amplo, diversificado e com importantes oportunidades de crescimento. “Contar com uma liderança à frente da Capital e com João à frente do Interior, região que ele conhece profundamente, nos permite avançar com ainda mais agilidade e proximidade”, afirma o executivo.

João Vitor liderou a operação de São Paulo Interior (Campinas e Jundiaí) por 15 anos e retorna à liderança de uma região que conhece profundamente. Ao longo de sua trajetória, o executivo construiu um relacionamento próximo com corretores e parceiros e acompanhou de perto as particularidades e o potencial dos diferentes mercados que compõem o território.

“Após uma experiência rica nas regiões Norte e Nordeste, pelas quais tenho profunda admiração, retornar a uma região tão importante é também um privilégio. Sou de casa e isso me permite dar continuidade aos negócios ao lado de parceiros com quem tenho relação de longa data. Agora é avançar, na certeza de que grandes realizações estão por vir”, conclui João.