Prêmio Melhores do Seguro: a festa dos corretores de seguros

EXCLUSIVO – A Revista Apólice realizou a cerimônia de entrega do Prêmio Melhores do Seguro 2026 na noite de ontem (03), em São Paulo, como uma iniciativa que reconhece projetos desenvolvidos por empresas distribuidoras de seguros. Nesta edição, foram reconhecidos 37 projetos, que refletem a diversidade de estratégias adotadas pelas empresas para enfrentar os desafios do setor. Entre as iniciativas premiadas estão aplicações de inteligência artificial, automação de processos, novos modelos de distribuição, gestão de riscos climáticos, desenvolvimento de lideranças, educação em seguros e ações voltadas à eficiência operacional. A disputa contou com 243 inscrições e a festa teve a participação de 200 convidados, entre premiados, seguradoras, corretores de seguros, prestadores de serviços, representantes de entidades do setor e imprensa.

Mais do que reconhecer resultados comerciais, o Prêmio Melhores do Seguro valoriza a capacidade das empresas de transformar ideias em projetos concretos, com impactos sobre suas operações, seus profissionais e seus clientes. Os trabalhos apresentados mostram como a inovação deixou de estar restrita às grandes estruturas e passou a fazer parte da rotina de corretoras de diferentes portes e perfis de atuação.

A presença da inteligência artificial em diversos projetos é um dos aspectos desta edição. As aplicações vão desde a automatização de atividades administrativas até o desenvolvimento de sistemas próprios de gestão, análise de riscos e ferramentas de apoio à comercialização. Também ganharam espaço iniciativas voltadas à diversificação de carteiras, à formação de novos profissionais e à criação de canais de distribuição.

Para Kelly Lubiato, diretora de redação da Revista Apólice, a premiação também cumpre um papel importante na disseminação de conhecimento dentro do setor. “O mercado de seguros produz diariamente soluções que merecem ser conhecidas. Quando divulgamos essas experiências, permitimos que outras empresas aprendam com elas, adaptem boas práticas e encontrem novos caminhos para seus negócios. É justamente esse o papel da comunicação especializada: dar visibilidade ao que o setor realiza, promover a circulação de conhecimento e contribuir para o seu desenvolvimento”, afirmou.

A premiação também reforça a importância da imprensa especializada como espaço de registro e divulgação das transformações do mercado segurador. Ao reunir projetos de diferentes empresas e regiões do País, a Revista Apólice amplia o alcance de iniciativas que, muitas vezes, permanecem conhecidas apenas dentro das organizações que as desenvolveram. “Manter esse trabalho exige investimento permanente em profissionais qualificados, produção de conteúdo, tecnologia e novos canais de comunicação”, ressaltou a diretora comercial da Revista, Graciane Pereira.

Com mais de três décadas de atuação, a Revista Apólice, reconhecida como Veículo do Ano em Seguros em 2026, mantém o compromisso de produzir informação independente, técnica e acessível, acompanhando as mudanças do setor e contribuindo para o debate sobre seus principais desafios.

Conheça os vencedores do Prêmio Melhores do Seguro 2026

A relação a seguir apresenta as empresas reconhecidas e os respectivos projetos premiados, em ordem alfabética.

Wolf Consultoria em Seguros — Redução dos custos em modelos matemáticos de pós-pagamento.

Agree — Frota sob controle: IA revisa 148 equipamentos e corta R$ 91 mil do custo.

Aliá Corretora de Seguros — Aila: tecnologia para ganhar escala sem perder a proximidade.

Alper Consultoria e Corretora de Seguros — Alper & SuperDoc: transformando fluxos de autorização médica com inteligência híbrida.

Atenna Riosul Corretora de Seguros — Crescer sem crescer a estrutura: a transformação digital que levou economia à corretora.

Barra Bella Corretora de Seguros — Parceria de Sucesso.

Canção Corretora de Seguros — Inovação no Seguro Empresarial Solar.

Cifraseg Corretora de Seguros — Seguro Garantia Judicial como ferramenta de preservação de caixa e gestão estratégica.

Collese Corretora de Seguros — Inovações para o Meio Ambiente e Locomoção Diária.

Copplasa Paulistana Corretora de Seguros — Perfil de Saúde Copplasa: dados epidemiológicos que viram economia real.

Corretora de Seguros Sicredi — Implementação da Plataforma Própria de Multicálculo para Seguro Condomínio no Sicredi.

Daniel Barbizan | Fedrizzi Seguros — Educando e transformando o mercado de seguros através do digital.

Engarde Corretora de Seguros — Plataforma digital transforma integradores solares em canal de venda de seguros.

FTAgro Gestão de Riscos e Seguros — Método de Vender Seguros de Silos e Armazéns de Grãos.

Gemaway Corretora de Seguros — SIRC — Sistema Integrado de Resiliência Climática: PPP subnacional de liquidez paramétrica em Climate Finance.

Gorilla Life — Formação e desenvolvimento de novos consultores de seguro de vida.

Granto Corretora de Seguros — Seguro Garantia embedado na cadeia de suprimentos.

Grupo Exalt — A transformação da Exalt na primeira aceleradora de negócios para corretores de seguros.

Lar Corretora de Seguros — Corretora tradicional no automóvel trazendo um novo processo para o seguro saúde.

Latin Re — A Inteligência Artificial que Transformou a Eficiência Operacional da Latin Re.

Lockton Brasil Consultoria e Corretora de Seguros — Lockton Cares Brasil: Educação para o Desenvolvimento de Lideranças Femininas.

Lojacorr Seguros — Modelo de Vendas Lojacorr: Mais Projeção, Mais Negócios.

Madalozzo Corretora de Seguros — Da cotação ao pós-venda: a transformação operacional da Madalozzo Seguros.

Mescla Seguros — Mescla Finders.

Millenium Recife Administradora e Corretora de Seguros — Além da Apólice: quando o corretor transforma risco em cultura de prevenção.

Miura Seguros — Inteligência artificial redefine atuação e transforma a gestão de riscos.

Oneglobal Broking — OGB Talk: do treinamento interno à plataforma de relacionamento com o mercado.

Patrimed Administradora e Corretora de Seguros Ltda. — Uma Virada de Sucesso.

Pluna Corretora de Seguros — Pluna: rebranding reposiciona corretora de seguros.

Rodobens Corretora de Seguros — Novo Salto.

Scaramel Corretora de Seguros — A Multinacional da Vila Pires.

Secubra Corretora e Administradora de Seguros — Sistema Próprio de Gestão Feito 100% com IA.

Seu Seguro Ideal Corretora de Seguros — Seu Consórcio Ideal: construindo uma comunidade de corretores que realiza sonhos.

Tranquilize Corretora de Seguros — Como tripliquei o faturamento da minha corretora utilizando minha esteira de produtos.

Uppi Corretora de Seguros — FLUPPI SG: Inteligência em Seguro Garantia.

Vidu Corretora — Gestão estratégica, engajamento e evolução dos resultados.

VVIPMED Corretora de Seguros — Loja de consultoria em previdência privada.