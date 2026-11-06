Âncora Consórcios nomeia novo diretor executivo comercial

A Âncora Consórcios acaba de anunciar a nomeação de Alessandro Soldi como novo Diretor Executivo Comercial. No cargo, ele assume a estratégia e o desenvolvimento dos canais comerciais da empresa, à frente de uma estrutura que reúne aproximadamente 130 profissionais, entre diretores, superintendentes, gerentes e supervisores.

Com mais de 20 anos de experiência no setor de consórcios, Soldi foi responsável pela criação, estruturação e desenvolvimento do canal de veículos leves na companhia, voltado a parcerias com montadoras e marcas do segmento. Em sua nova posição, terá como principais atribuições conduzir o planejamento e a expansão comercial, em conjunto com os diretores responsáveis por cada canal, alinhando a estratégia da Âncora aos objetivos de seus parceiros.

Sob sua liderança, a estrutura comercial será responsável pela condução dos diferentes canais e pelo relacionamento com mais de 5 mil parceiros e pontos de venda. A operação abrange representantes de consórcio, corporate, seguradoras e escritórios de investimentos, além de parcerias com montadoras e marcas de veículos leves e pesados. “Entre as prioridades estão desenvolver novas parcerias, ampliar o potencial das operações existentes e fortalecer a produtividade das redes, com soluções de consórcio adequadas a cada negócio”, explica Soldi.

Formado em Administração, com pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios e MBA em Gestão Executiva, Soldi foi diretor, sócio e um dos fundadores da operação de consórcios da Lopes no Brasil antes de ingressar na Âncora, tendo participado da implantação do segmento na rede imobiliária. Anteriormente, construiu uma trajetória de 17 anos na Rodobens, onde chegou à liderança comercial do canal de representantes, com atuação na gestão e no desenvolvimento da rede de distribuição.

Para o executivo, sua trajetória no segmento combina experiência em liderança comercial, construção de canais e conhecimento técnico do produto consórcio. “Essa combinação permite avaliar uma oportunidade tanto pela perspectiva da distribuição quanto pela capacidade de desenvolver uma solução adequada ao parceiro e ao cliente”, conta.

Agora, o principal objetivo é transformar a diversidade e o potencial dos canais em crescimento consistente, respeitando as características de cada segmento e parceiro. “O trabalho começa pela definição conjunta de onde queremos chegar. A partir daí, construímos o planejamento, identificamos as oportunidades e estabelecemos prioridades, responsabilidades e indicadores de acompanhamento”, explica o novo diretor.

Para isso, a execução será amparada pelo desenvolvimento das lideranças, capacitação das equipes, adoção de uma metodologia comercial, melhoria dos processos e investimento em tecnologia. O executivo destaca a proximidade com os parceiros e suas redes como essencial para identificar dificuldades e ajustar os planos com agilidade.

A Âncora Consórcios construiu uma trajetória de crescimento apoiada na especialização do modelo de negócio white label e no desenvolvimento de parcerias em diferentes segmentos. Nesse contexto, a nomeação de Soldi reforça a estratégia de preparar a estrutura comercial para uma nova etapa de expansão.

Segundo o executivo, essa evolução está diretamente ligada à capacidade de gerar valor para os parceiros. A experiência na estruturação de operações white label permite desenvolver soluções alinhadas à estratégia de cada marca e às necessidades de seus clientes.

“Enxergamos uma grande oportunidade de ampliar a presença do consórcio nas redes de distribuição dos parceiros, aproveitando melhor o potencial desses canais. Para isso, buscamos compreender as particularidades de cada operação, desenvolver produtos adequados, capacitar as equipes e simplificar a jornada comercial com processos e tecnologia. Assim, podemos gerar novas receitas para os parceiros, ampliar as opções para seus clientes e impulsionar o crescimento da Âncora”, conclui Soldi.