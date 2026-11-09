Simulador relaciona clima e riscos à operação empresarial

EXCLUSIVO – A Asteroide Seguros colocou em operação, em outubro, um simulador gratuito que utiliza inteligência artificial para oferecer uma avaliação inicial da exposição de empresas a riscos climáticos. Desenvolvida em parceria com a agência Skuad, a ferramenta relaciona atividade econômica, localização e referências climáticas para apontar possíveis impactos sobre instalações, abastecimento e continuidade dos negócios.

Além de danos a imóveis, equipamentos e estoques, o diagnóstico considera situações como bloqueios de rotas, interrupção de fornecedores e falta de energia. A análise parte das características de cada setor e município, que depois precisam ser confrontadas com a realidade da operação.

Evandro Caitano, da Asteroide Seguros

Em entrevista exclusiva, Evandro Caitano, CEO da Asteroide Seguros, afirma que a dificuldade identificada pela corretora está justamente na distância entre acompanhar notícias sobre eventos extremos e compreender suas consequências para o negócio.

“Hoje, qualquer empresário consegue acompanhar notícias sobre chuvas extremas, estiagens ou alterações de temperatura. O desafio está em compreender como esses fenômenos podem comprometer sua cadeia de fornecedores, infraestrutura, operações e, consequentemente, seus resultados financeiros”, explica o executivo.

Segundo Caitano, o simulador foi concebido para oferecer uma primeira leitura dessas vulnerabilidades e estimular a discussão sobre prevenção antes da contratação ou da revisão de uma apólice. Seu alcance, porém, é delimitado: a ferramenta classifica a exposição e organiza recomendações, sem calcular a probabilidade individual de sinistros ou estimar perdas financeiras de uma empresa.

Para realizar a simulação, o usuário informa segmento de atuação, estado, município, e-mail e telefone. Segundo a corretora, a metodologia utiliza referências do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE), do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e da agência norte-americana NOAA.

O diagnóstico combina quatro componentes: perfil de risco do setor, padrões climáticos regionais, características do município e modalidades de proteção relacionadas à atividade. Relevo, bacias hidrográficas, localização litorânea, matriz econômica e histórico de eventos extremos estão entre os fatores considerados.

Na metodologia apresentada pela Asteroide, cada segmento recebe uma nota inicial de zero a três em seis categorias: riscos climáticos diretos, cadeia produtiva, infraestrutura e operações, financeiro e mercado, responsabilidade civil e cyber. Fatores regionais e municipais ajustam essa classificação.

Caitano explica que a inteligência artificial atua na interpretação e na organização das informações, relacionando os cenários às vulnerabilidades das atividades econômicas. “Trata-se de uma abordagem predominantemente qualitativa, voltada à identificação de vulnerabilidades e consequências operacionais, e não ao cálculo preciso de probabilidades de sinistros ou à estimativa individualizada de perdas financeiras”, comenta.

Embora utilize referências de instituições meteorológicas, a ferramenta não equivale a uma previsão produzida por esses órgãos. Questionada sobre testes e validação, a corretora descreveu a estruturação da metodologia por sua equipe de gestão de riscos corporativos, mas não apresentou indicadores de desempenho nem detalhou uma validação independente.

“Por essa razão, concebemos o simulador como uma ferramenta de orientação, e não como um laudo meteorológico ou pericial”, afirma o executivo. “Os resultados funcionam como um diagnóstico preliminar, que permite identificar questões relevantes para a gestão de riscos, mas não substitui uma avaliação individualizada da operação”, completa.

Da instalação à cadeia de fornecedores

Um relatório de exemplo fornecido à reportagem mostra como essa avaliação é apresentada. Na simulação de uma indústria automotiva e de autopeças em Canoas (RS), a ferramenta atribui risco geral alto e relaciona possíveis danos causados por chuvas intensas, granizo, vendavais e calor a dificuldades de abastecimento e paralisações.

O relatório classifica como alta a exposição em riscos climáticos diretos, cadeia produtiva, infraestrutura e operações, e financeiro e mercado. Responsabilidade civil e cyber recebem classificação média. Entre os fatores locais citados estão a bacia do Guaíba e da Lagoa dos Patos e o histórico de enchentes do município.

O exemplo é uma demonstração do funcionamento do simulador, sem representar um caso de cliente com resultados comprovados. Sua utilidade está em mostrar as questões que o sistema levanta: uma instalação pode sofrer danos físicos, mas a produção também pode parar por falta de componentes, interrupção de energia ou dificuldade de acesso.

Para uma transportadora, a lógica apresentada na entrevista envolve a circulação de veículos, bloqueios de rotas, avarias à frota e interrupções nas entregas. Nesse primeiro momento, porém, o sistema trabalha com dependências típicas da atividade, sem conhecer os fornecedores, trajetos ou processos específicos de cada usuário. “Essa primeira avaliação considera características gerais do setor e da região, sem exigir que o usuário forneça informações detalhadas sobre seus fornecedores ou processos internos. O mapeamento específico dessas dependências acontece posteriormente, no trabalho consultivo conduzido pela Asteroide”, explica Caitano.

É nessa etapa posterior que a avaliação passa a incorporar as particularidades do negócio. A proposta da corretora é utilizar o relatório para discutir a existência de planos de contingência, a proteção de instalações e equipamentos e os efeitos financeiros de uma interrupção operacional. “Tradicionalmente, muitas discussões sobre seguros começam pelas coberturas contratadas ou pelo custo de renovação das apólices. Nossa proposta é inverter essa lógica e iniciar o diálogo pela compreensão dos riscos que podem comprometer a continuidade do negócio”, conta.

Caitano destaca que, a análise inicial permite levantar medidas como revisão de procedimentos de emergência, planejamento de rotas alternativas e avaliação de protocolos de segurança. Intervenções estruturais, projetos de engenharia e mudanças significativas no programa de seguros exigem aprofundamento técnico.

O simulador também indica modalidades de proteção para avaliação. No exemplo da indústria em Canoas, aparecem seguro patrimonial industrial, quebra de máquinas, lucros cessantes com interdependência e responsabilidade civil de produtos e recall. Essas indicações não representam confirmação de cobertura para os eventos descritos no relatório.

“As recomendações de seguros são indicativas e precisam ser avaliadas tecnicamente, considerando as características da operação, as condições contratuais e os riscos efetivamente cobertos por cada produto”, ressalta o executivo.

A ferramenta não realiza auditoria automática das apólices existentes. A análise de cláusulas, limites de indenização, franquias e exclusões ocorre posteriormente, com a equipe técnica da corretora. Assim, a identificação de uma vulnerabilidade é o ponto de partida para verificar quais medidas preventivas e soluções de seguro são adequadas à empresa.

Operação ainda no início

O simulador foi lançado com foco nos riscos associados ao El Niño. Caitano destalha que a ferramenta considera um horizonte de exposição de até 18 meses e ressalta que esse período não corresponde a uma previsão de manutenção da intensidade do fenômeno durante todo o intervalo.

Ainda em fase inicial de utilização, a plataforma não tem resultados consolidados de adesão nem casos apresentados de empresas que tenham implementado mudanças a partir dos relatórios. Segundo o executivo, a corretora acompanha o volume de diagnósticos, os segmentos e regiões dos usuários e o interesse em aprofundar as avaliações por meio de atendimento consultivo.

“Já registramos as primeiras simulações, mas ainda não temos uma base de utilização suficientemente representativa para divulgar resultados consolidados ou apresentar casos de clientes que tenham implementado mudanças a partir das análises”, compartilha.

O acesso está disponível no site do simulador e exige cadastro, sem vinculação à contratação de produtos ou serviços. Segundo a Asteroide, não são solicitados documentos financeiros ou informações operacionais sensíveis nessa etapa.

Para o executivo, o diagnóstico deve servir como uma entrada para a discussão dos riscos que o empresário ainda não incorporou ao planejamento. “A intenção é trazer à discussão riscos que frequentemente ficam fora da avaliação inicial do empresário e oferecer um ponto de partida para uma análise mais aprofundada”, fomenta.

Nicholas Godoy