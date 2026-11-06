Porto e Carnan lançam coleção inspirada no automobilismo

A Porto amplia sua conexão com o universo da moda e do lifestyle ao anunciar uma collab inédita com a Carnan, marca brasileira reconhecida por sua identidade no streetwear e projetos que transitam entre moda, arte, design e comportamento. A parceria une a tradição da Porto no automobilismo ao olhar criativo e contemporâneo da Carnan, traduzindo elementos da cultura das pistas em peças para o dia a dia.

Fundada em 2018, no Rio de Janeiro, a Carnan vem consolidando sua presença no cenário da moda brasileira por meio de uma linguagem que combina referências urbanas, experimentação estética e conexões com diferentes expressões culturais. Entre os projetos recentes da marca está a colaboração com o Instituto Niemeyer, apresentada em setembro deste ano em um desfile realizado no Caminho Niemeyer, em Niterói (RJ), que contou com o apoio da Porto. A marca também acumula parcerias com nomes como Asics, Veja e Clarks, reforçando sua capacidade de estabelecer diálogos entre moda, design e identidade.

O movimento reforça a estratégia da empresa de ir além do patrocínio tradicional, transformando o contexto das pistas em uma experiência cultural que acompanha o público no cotidiano. Segundo Mariana Conti, gerente de Marketing da Porto, a coleção traduz esse posicionamento ao conectar a paixão pelo esporte a novos territórios de estilo e comportamento.

“O automobilismo faz parte da história da Porto, mas essa paixão vai muito além das pistas. Existe toda uma cultura construída em torno dos carros, que passa por design, moda, comportamento e identidade. Queremos levar esse universo para novos momentos da vida das pessoas e ampliar a presença da Porto de forma relevante, contemporânea e conectada aos interesses dos nossos públicos”.

O movimento parte de uma leitura mais ampla sobre a relação do público com o automobilismo. Mais do que acompanhar as corridas, as pessoas têm incorporado códigos visuais, referências de design e elementos dessa cultura em diferentes aspectos do dia a dia. A proposta da Porto é justamente traduzir essa conexão em produtos que transitem entre esporte, moda e identidade. Ao mesmo tempo, a companhia busca ampliar sua presença no cotidiano das pessoas e fortalecer o diálogo com diferentes gerações e perfis de consumidores, dos fãs históricos do automobilismo aos jovens e famílias que vêm se aproximando cada vez mais desse universo.

A collab inédita Porto + Carnan traduz elementos das pistas para a linguagem da moda. A coleção-cápsula reúne jaqueta, camisa, camisetas e bonés desenvolvidos a partir da identidade das duas marcas, combinando referências racing com uma estética urbana. A proposta é aproximar o legado da Porto no automobilismo do repertório criativo da Carnan, criando peças que carregam referências do esporte, mas que também dialogam com tendências e comportamentos para além das pistas.

Além da parceria com a Carnan, a Porto também apresenta a Motor Collection, sua primeira coleção autoral inspirada na cultura automotiva. A linha reúne peças de vestuário para adultos e crianças, além de acessórios, com referências que vão da estética racing à história de Interlagos.

Disponível na Loja Porto, a coleção terá novos lançamentos sazonais, ampliando a oferta de produtos conectados ao universo do automobilismo. As coleções estarão disponíveis para consumidores de todo o Brasil a partir de 3 de novembro, por meio da Loja Porto online.