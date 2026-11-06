Gallagher e Ô Insurance apostam em canais alternativos

A Gallagher Seguros no Brasil e a Ô Insurance Group anunciaram uma parceria para ampliar a distribuição de seguros e assistências por meio de empresas que mantêm relacionamento direto com consumidores e colaboradores. A iniciativa tem como foco o mercado Affinity, modelo que utiliza canais de parceiros comerciais para oferecer produtos de proteção a públicos específicos.

O acordo combina a atuação da Gallagher em corretagem, gestão de riscos e consultoria de benefícios com a infraestrutura tecnológica da Ô Insurance Group. A proposta é desenvolver operações que permitam incorporar seguros e assistências a serviços e jornadas de consumo já utilizados pelos clientes, sem que as empresas parceiras precisem atuar diretamente como seguradoras.

A estratégia tem como público prioritário organizações com grandes bases de clientes ou funcionários, incluindo instituições financeiras, varejistas, empresas de comércio eletrônico, telecomunicações, concessionárias de serviços públicos e plataformas digitais de mobilidade.

Segundo as companhias, a parceria será estruturada em três frentes de atuação, com modelos adaptados às necessidades comerciais e operacionais de cada negócio.

A primeira frente é voltada ao segmento Affinity, com a distribuição de seguros e assistências por meio das bases de clientes de empresas parceiras. Nesse formato, os produtos podem ser integrados aos canais de relacionamento já existentes, permitindo que as organizações ampliem seu portfólio de serviços.

Outra modalidade é o Worksite, direcionado à oferta de seguros e assistências no ambiente corporativo. A proposta é disponibilizar soluções de proteção aos colaboradores das empresas participantes, como parte de suas políticas de benefícios.

A terceira frente envolve soluções tecnológicas white label, nas quais a infraestrutura digital pode ser utilizada por outras empresas com identidade visual própria. O modelo permite configurar jornadas de contratação e distribuição de acordo com as características de cada operação.

As companhias pretendem utilizar essas três estruturas para desenvolver projetos que integrem produtos de seguros, tecnologia e canais comerciais.

Para Rodrigo Protásio, CEO de P&C da Gallagher no Brasil, a parceria faz parte da estratégia de expansão da corretora no país, que inclui investimentos em tecnologia, desenvolvimento de canais e aquisições. O executivo também destaca o potencial de crescimento do mercado brasileiro de seguros, especialmente em modalidades com menor penetração.

“A Gallagher acredita no Brasil e está comprometida em continuar crescendo aqui: investindo em pessoas, atraindo e retendo talentos, ampliando canais de distribuição, buscando parcerias estratégicas e crescendo também por aquisições. Globalmente, o Grupo investe cerca de US$ 1,5 bilhão por ano em tecnologia, com foco crescente em inteligência artificial, para elevar o nível dos serviços aos clientes e transformar a forma como entendemos riscos e desenvolvemos soluções. O negócio de afinidades exige justamente esses dois atributos: tecnologia e conhecimento profundo do cliente. A cultura do seguro no Brasil ainda é pouco desenvolvida. O seguro de vida representa menos de 1% do PIB, contra 5% nos EUA, e apenas 17% dos domicílios têm seguro residencial. Estamos nos estruturando e lançando produtos para ajudar esse mercado a crescer”, afirma Protásio.

A integração de seguros a plataformas de serviços e canais comerciais é uma das alternativas utilizadas pelo setor para alcançar consumidores que não costumam buscar produtos de proteção de forma independente.

Nesse modelo, a oferta pode ocorrer em momentos específicos da jornada do cliente, como a contratação de um serviço, a realização de uma compra ou a adesão a um benefício corporativo. José Carlos Macedo, CEO da Ô Insurance Group, afirma que a parceria permitirá desenvolver operações de distribuição com diferentes níveis de integração tecnológica.

“A parceria com a Gallagher fortalece nossa estratégia de conectar tecnologia, seguros e distribuição em modelos de negócio cada vez mais integrados. Estamos unindo competências complementares para desenvolver soluções escaláveis, ampliar o acesso a produtos de proteção e criar novas oportunidades para empresas que desejam gerar valor para seus clientes e colaboradores”, afirma.