ANSP debate futuro da saúde em encontro em São Paulo

A Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) realiza, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para Saúde (ABIMED), no dia 4 de novembro, às 9h30, em São Paulo, uma edição do ANSP Café dedicada ao Observatório Permanente da Saúde – OPS 2050. O encontro será presencial, na sede do Sincor-SP, e está com inscrições abertas.

O debate terá como eixo o planejamento de longo prazo da saúde brasileira. Com a premissa de que a saúde deve ser tratada como política de Estado, o OPS 2050 utiliza cenários e inteligência de dados para acompanhar transformações no setor e produzir conhecimento que subsidie decisões sustentáveis.

Participam como debatedores Fernando Silveira Filho, presidente executivo da ABIMED, e Lino Rodrigues, professor doutor da Universidade de São Paulo (USP). A mediação ficará a cargo de Antonio Westenberger, coordenador da Cátedra de Saúde da ANSP.

A abertura será conduzida por Marcio Coriolano, vice-presidente do Conselho Superior da Academia, e o encerramento, por Edmur de Almeida, presidente da entidade. A coordenação é de Ana Paula Costa, diretora de Eventos da ANSP, e Westenberger. O encontro tem patrocínio da ABIMED e da Ícone Consultoria Atuarial.

O Sincor-SP fica na Rua Líbero Badaró, 293, 29º andar, no Centro Histórico de São Paulo. As inscrições podem ser feitas neste link.

N.G.