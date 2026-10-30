Generali dará nome ao novo estádio de Milão

A Generali amplia sua participação em iniciativas que valorizam o progresso das cidades e o esporte ao associar seu nome ao novo estádio de Milão, que passará a se chamar Generali Stadium. O empreendimento substituirá o tradicional Stadio Giuseppe Meazza, conhecido como San Siro, e representa um projeto de grande relevância para a região e no futuro do futebol italiano.

Para Andrea Sironi, presidente do Conselho de Administração da Generali, e Philippe Donnet, CEO do Grupo, apoiar a construção do estádio significa também demonstrar confiança no potencial de Milão e nas perspectivas do país. A iniciativa aproxima a companhia de dois times de projeção internacional, Milan e Inter de Milão, e reforça sua presença em um projeto que deverá deixar sua marca na cidade.

“Milão tem uma presença importante no cenário internacional, e o novo estádio contribuirá para fortalecer ainda mais essa posição. A Generali sempre levou o nome da Itália para diferentes partes do mundo. Por isso, fizemos questão de apoiar, desde o início, uma iniciativa que reúne dois clubes tão representativos do futebol italiano”, ressaltam os executivos.

“Acreditamos na força de Milão e no crescimento de toda a Itália. O Generali Stadium será mais do que uma referência para o esporte: queremos que ele se torne um espaço importante para a cidade e um legado para as próximas gerações”, completam.

Para os representantes da companhia, essa visão também está relacionada à maneira como a empresa entende o papel do esporte na sociedade. Ele promove saúde e bem-estar, aproxima pessoas, estimula a inclusão e contribui para o fortalecimento das comunidades, tanto na Itália quanto nos mais de 50 países em que a seguradora atua.

“A nossa participação não se resume a dar nome ao estádio. Queremos estar próximos das pessoas e fazer parte dos momentos e das experiências que serão construídos nesse espaço”, concluem Sironi e Donnet.