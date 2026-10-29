Lockton Brasil realiza quarta visita técnica ao Porto de Santos

A Lockton, maior corretora independente de seguros do mundo, realizou sua quarta visita técnica ao Porto de Santos, em parceria com o escritório Machado e Cremoneze, com foco nos desafios das operações portuárias e no gerenciamento de riscos do setor marítimo e logístico. A iniciativa reuniu clientes de diversas partes do país, além de parceiros e especialistas, em uma experiência imersiva, com discussões sobre as particularidades e os riscos envolvidos na operação do maior complexo portuário da América Latina.

A programação contou com a participação e palestra de Simone Ramos, diretora de Portos e Logística da Lockton, e do Dr. Paulo Cremoneze, especialista em Direito Marítimo e Securitário. Durante o percurso de escuna pelo perímetro do porto, os participantes puderam conhecer mais sobre a dinâmica das operações e debater questões estratégicas relacionadas à gestão de riscos e à segurança das atividades portuárias.

“Promover a quarta edição dessa visita técnica reforça o nosso compromisso de aproximar clientes e parceiros da realidade das operações portuárias e dos desafios que envolvem esse ambiente. Essa troca de experiências é fundamental para ampliar a compreensão dos riscos, fortalecer relacionamentos e desenvolver soluções cada vez mais alinhadas às necessidades de cada operação”, afirma Simone Ramos, Diretora de Portos e Logística da Lockton.

Paulo Cremoneze também destacou a importância da iniciativa para o compartilhamento de conhecimento e experiências do setor. “Eventos como este promovem uma troca valiosa de conhecimento. Compartilhar essas experiências nos inspira a buscar sempre soluções inovadoras e cada vez mais alinhadas aos desafios reais dos nossos clientes.”

“Oferecer essa experiência aos nossos clientes é uma forma de aproximá-los da dinâmica das operações portuárias e ampliar a compreensão sobre as particularidades desse mercado. Essa vivência contribui para fortalecer nossa parceria com as empresas e aprofundar o entendimento sobre as necessidades de cada negócio, permitindo uma atuação cada vez mais alinhada às suas demandas”, afirma Gisele Christo, diretora de Filiais da Lockton.

A iniciativa reforça a atuação da Lockton no segmento de Portos e Logística, aproximando especialistas, clientes e parceiros para discutir tendências do mercado, identificar vulnerabilidades e explorar estratégias de gerenciamento de riscos diante da complexidade das operações marítimas e portuárias.