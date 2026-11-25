A MetLife Colômbia e a Figuro firmaram uma parceria para ampliar a distribuição de seguros de vida com componente de acumulação e investimento no mercado colombiano. A iniciativa prevê a integração do produto Vida con Ahorro à plataforma digital da Figuro, que reúne mais de 400 corretores e agências de seguros no país, com potencial de alcançar mais de 100 mil pessoas.

Com a parceria, os intermediários vinculados à plataforma que atenderem aos requisitos do acordo poderão incorporar o produto da MetLife ao seu portfólio. A solução combina cobertura de seguro de vida com um componente de acumulação e investimento, disponibilizando três modalidades de contratação de acordo com as necessidades de proteção e os objetivos financeiros dos clientes.

A iniciativa ocorre em um cenário de movimentos distintos entre a poupança das famílias colombianas e o mercado de seguros de vida individual. Segundo dados preliminares do Departamento Administrativo Nacional de Estatística (DANE), a poupança bruta das famílias do país alcançou 28,8 trilhões de pesos colombianos no segundo trimestre de 2026, queda de 13,1% em relação ao mesmo período de 2025.

Em contrapartida, os prêmios emitidos pelo segmento de seguros de vida individual somaram 1,2 trilhão de pesos colombianos entre janeiro e agosto de 2026, crescimento de 8,4% na comparação anual, segundo a Federação de Seguradoras Colombianas (Fasecolda).

“Essa parceria nos permite ampliar as alternativas para que mais pessoas tenham acesso a soluções de proteção financeira que também contemplem a poupança. Na MetLife, trabalhamos para evoluir nossos canais de distribuição e aproximar nossa oferta de seguros de diferentes segmentos da população”, afirma David Delgado, vice-presidente de Massificados e Benefícios para Empregados da MetLife Colômbia.

Distribuição por meio de intermediários

O modelo de operação da parceria combina o portfólio de seguros da MetLife com a infraestrutura tecnológica da Figuro, cuja plataforma permite aos intermediários organizar solicitações, elaborar propostas comerciais e acompanhar clientes e apólices.

Os corretores e as agências permanecem responsáveis pela apresentação dos produtos aos consumidores e pelo acompanhamento do processo de contratação. A parceria também contempla materiais de capacitação e ferramentas de apoio comercial para os profissionais interessados em distribuir a solução.

Para Juan Camilo González, CEO e cofundador da Figuro, a integração representa uma oportunidade de ampliar o portfólio dos intermediários e alcançar consumidores que ainda não são atendidos por esses profissionais.

“Essa parceria com a MetLife permite incorporar o Vida con Ahorro à oferta das agências, com capacitação e ferramentas para que os corretores possam desenvolver novas oportunidades de negócio e acompanhar o cliente em sua decisão”, afirma.