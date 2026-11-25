EXCLUSIVO – O aumento da expectativa de vida, associado às mudanças nas relações de trabalho, na composição das famílias e no comportamento das novas gerações, está levando o mercado segurador a repensar seus modelos de negócios. Estes pontos foram levantados no painel “O novo consumidor e a necessidade de novos modelos de negócio para manter a relevância”, realizado no evento promovido pela Capgemini, Insurance Real Talks, hoje (25). Se antes a previdência privada estava diretamente associada à aposentadoria e o seguro de vida à proteção financeira da família em caso de morte, hoje esses produtos precisam acompanhar trajetórias menos lineares, marcadas por transições de carreira, períodos de interrupção das atividades profissionais e novas necessidades de proteção patrimonial.

A discussão passa também pela capacidade das empresas de estabelecer um relacionamento permanente com os consumidores, utilizando a inteligência artificial para ampliar a oferta de aconselhamento financeiro, sem prescindir do contato humano nos momentos em que decisões mais complexas precisam ser tomadas. Para Ângela Assis, presidente da Brasilprev, a tecnologia permitirá democratizar um atendimento personalizado que, por questões de eficiência operacional, ainda está muito concentrado nos clientes de maior valor para as companhias. “A inteligência artificial entra, na minha visão, apoiando bastante o time interno, mas também apoiando, num dado momento, um pouco mais à frente, o cliente nas suas escolhas”.

A executiva relatou a experiência da companhia, que possui 2,5 milhões de clientes (sendo mil deles com mais de 100 anos) e mais de 1,2 milhão de usuários do WhatsApp. Em uma jornada de realocação de portfólio, a utilização da inteligência artificial generativa permitiu reduzir de 15 a 20 para cinco o número de fundos apresentados ao consumidor, considerando seu perfil e facilitando a tomada de decisão. “Para escalar, a gente não vai ter como fugir de usar, de fato, tecnologia e inteligência artificial”, afirmou, ressaltando a necessidade de estabelecer uma comunicação adequada aos diferentes perfis de clientes e simplificar as jornadas.

O diretor da Bradesco Vida e Previdência, Estevão Scripilliti, defendeu a segmentação dos consumidores de previdência em três grandes grupos, considerando as diferentes etapas da vida e a capacidade de formação e utilização das reservas financeiras. O primeiro grupo é formado pelas pessoas que já chegaram à fase de desacumulação e que, muitas vezes, se deparam com uma expectativa de vida superior àquela considerada em seu planejamento financeiro, além de recursos insuficientes para manter seu padrão de vida. Para esse público, o desafio das empresas está na construção de produtos, ferramentas de simulação e serviços de aconselhamento que permitam uma utilização mais eficiente do patrimônio acumulado.

Já para os consumidores que ainda estão na fase produtiva, especialmente aqueles com idade entre 40 e 60 anos, existe a possibilidade de rever estratégias e intensificar a formação de reservas. “Na fase de acumulação, você tem que poupar mais, você tem que fazer melhores escolhas, você tem que acumular mais do que imaginava e usar todos os instrumentos possíveis para formar uma poupança mais saudável lá para frente”, explicou Schipellite.

Para as novas gerações, entretanto, a abordagem comercial precisa ser diferente. A previdência pode ser apresentada como um instrumento de planejamento financeiro para a realização de projetos de médio e longo prazos, como a compra de um imóvel, a formação acadêmica ou mesmo uma mudança de carreira. “Essas novas gerações vão ter carreiras muito mais não lineares que a nossa. Vão ter ciclo de aprendizado, uma carreira, trocar de carreira no meio do caminho, eventualmente uma microaposentadoria durante um tempo e voltar a trabalhar no momento seguinte”, observou Scripilliti.

Seguro de vida acompanha transformação social

A mudança no comportamento dos consumidores também tem provocado uma transformação significativa no mercado de seguros de pessoas. Breno Gomes, CEO da MetLife, destacou a evolução dos produtos nos últimos dez anos, com a incorporação de coberturas que permitem ao segurado utilizar sua proteção ainda em vida, modificando inclusive a forma de relacionamento entre as seguradoras, os canais de distribuição e seus clientes. “Se você olhar os produtos como eles estão hoje, eles são muito mais do que um produto só da cobertura de morte”, afirmou o executivo, citando a inclusão de coberturas para doenças graves e incapacidade temporária, entre outras soluções destinadas a acompanhar as necessidades dos indivíduos ao longo da vida.

Um dos próximos passos nessa direção seria a regulamentação do Universal Life, modalidade que permite maior flexibilidade na gestão do seguro de vida, inclusive em relação ao pagamento dos prêmios, característica particularmente importante em um cenário de mudanças nas relações de trabalho e de eventuais interrupções na geração de renda.

Outro aspecto ressaltado pelo executivo foi a integração do seguro de vida à gestão patrimonial, uma vez que o diagnóstico de uma doença grave pode comprometer os recursos acumulados durante décadas, interferindo diretamente no planejamento financeiro das famílias. Gomes acredita que a utilização de agentes de inteligência artificial provocará mudanças expressivas no atendimento, reduzindo a assimetria de informações entre consumidores e seguradoras, ampliando a concorrência e diversificando a oferta de produtos. Nesse contexto, a capacidade de construir relacionamentos será um diferencial competitivo para as empresas.

Para André Lauzana, CEO da XP Seguros, um dos principais desafios do mercado está na necessidade de integrar conceitos que, historicamente, foram trabalhados de maneira dissociada pelas instituições financeiras. O executivo defendeu uma abordagem que contemple a formação de patrimônio, sua proteção e a transferência de recursos entre gerações. “Acumular, proteger e transferir é um elo só. Isso vem casado e calcado com muita educação”, afirmou Lauzana, chamando a atenção para a necessidade de ampliar o conhecimento da população sobre planejamento financeiro.

O executivo também destacou a importância de incorporar os custos relacionados à saúde ao planejamento previdenciário. Afinal, mesmo um consumidor disciplinado, que realiza contribuições regulares durante sua vida profissional, pode ter parte significativa de suas reservas comprometida por despesas médicas na maturidade. Nesse sentido, o desenvolvimento de seguros de vida com maior ênfase nas coberturas para doenças graves representa uma oportunidade de complementar as estratégias de previdência privada.

A transformação também exige mudanças na cultura das companhias, com maior integração entre os profissionais de tecnologia e as áreas de negócios. Mais do que reduzir custos operacionais e acelerar processos por meio da inteligência artificial, as empresas precisam compreender quais decisões poderão ser tomadas a partir dessas ferramentas e como elas contribuirão para melhorar a experiência dos consumidores. “A tecnologia ajuda, acelera, calcula o que for, mas no final tem a pessoa. E a gente entendeu isso”, concluiu Lauzana.

Kelly Lubiato, de São Paulo