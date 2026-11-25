EXCLUSIVO – O GrupoGC projeta encerrar 2026 com R$ 3 bilhões em produção, cerca de 18,7% acima do resultado de 2025. Até 9 de novembro, o grupo havia produzido R$ 2,58 bilhões, alta de 21,2% sobre o mesmo período do ano anterior. O balanço foi apresentado na Reunião Anual do grupo, realizada nos dias 23 e 24 de novembro, no Grand Hyatt São Paulo, que reuniu sócios e equipes das corretoras parceiras, além de executivos de seguradoras.

Na abertura, o CEO do GrupoGC, Murilo Riedel, destacou que a produção acumulada até 9 de novembro já superava o total de 2025. O grupo cresceu em todas as regionais e registrou avanço sobre o ano anterior em cada mês de janeiro a outubro. O consórcio foi um dos destaques do balanço, com alta de 86% e R$ 535 milhões em produção até 9 de novembro.

Além dos números, Riedel apresentou frentes de trabalho como a nova sede, a revisão das metas comerciais e as parcerias com Accenture, MJV e BMA. Em entrevista à Revista Apólice, o executivo afirmou que o encontro reuniu mais de 200 pessoas e contou com a participação de todos os sócios e associados, de um total de 150 corretoras. Segundo ele, a edição deste ano ampliou o espaço dedicado às decisões sobre o futuro do grupo, em uma programação que tradicionalmente reúne apresentação de resultados e discussões sobre oportunidades comerciais.

Na sequência, a reforma tributária entrou na pauta com a palestra “A nova conta da comissão”, de Régis Renzi, coordenador do Comitê Contábil-Tributário do Sincor-SP. O contador, advogado e corretor de seguros tratou dos efeitos da transição para a CBS e o IBS sobre as comissões e chamou a atenção para dois pontos da rotina das corretoras: a escolha do regime tributário e a emissão de notas fiscais.

Projeto Nexus

Uma das novidades apresentadas durante o encontro foi o Projeto Nexus, proposta de reestruturação societária do GrupoGC. A iniciativa prevê reunir todas as corretoras do grupo em uma única estrutura e com essa integração, o Grupo pretende criar condições para sustentar o crescimento, melhorar a rentabilidade e construir valor patrimonial para os sócios no longo prazo.

Segundo Riedel, a proposta foi elaborada com a participação de sócios e associados, consultorias e um banco de investimento. O projeto levou à reunião uma discussão sobre como as corretoras podem se organizar para crescer em conjunto e dar continuidade ao negócio. Para o executivo, a definição dessa estrutura passa por uma questão que interessava às 150 corretoras representadas no encontro: o que o grupo pretende ser no futuro.

“Qual é o desenho que faz sentido e que, realmente, se traduz na ambição do GrupoGC para o futuro?”, disse Riedel. Na entrevista, o executivo apontou a continuidade do grupo, a valorização patrimonial e a melhora da rentabilidade como critérios para discutir a proposta. A participação de sócios e associados nessa discussão foi, segundo ele, uma das diferenças desta edição em relação às reuniões anuais, tradicionalmente voltadas à apresentação de resultados e à identificação de oportunidades comerciais.

A programação também incluiu um painel com seguradoras parceiras, com Rodrigo Bacellar Wuerkert, CEO da Bradesco Auto/RE, e Fabio Leme, diretor de Linhas Pessoais e diretor de Marketing da Zurich. O encontro terminou com um jantar para os participantes.

Ao fazer um balanço dos dois dias, Riedel destacou o envolvimento dos corretores nas conversas sobre o grupo. “Eu fico extremamente feliz e até orgulhoso de estar vendo toda a equipe tão empenhada nessas discussões”, concluiu.

Nicholas Godoy, de São Paulo.