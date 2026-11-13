Lenira Santos assume gestão da Lojacorr em Florianópolis

A Lojacorr Seguros anunciou Lenira Santos como nova gestora da Unidade Florianópolis, em Santa Catarina. Com mais de 20 anos de experiência nos setores segurador e automotivo, a executiva assume a operação com o objetivo de fortalecer o relacionamento com os corretores parceiros, ampliar as oportunidades comerciais e dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela unidade, que completa 17 anos de atuação na região.

A nomeação faz parte de um movimento de fortalecimento da estrutura de gestão da operação. Segundo Júlio Ferreira, concessionário responsável pela unidade, a escolha considerou a necessidade de ampliar o acompanhamento aos parceiros e desenvolver novas oportunidades de negócios. “Entendemos que chegou o momento de fortalecer ainda mais nossa estrutura de gestão, proporcionando um acompanhamento mais próximo dos parceiros e criando novas oportunidades de crescimento”, afirma Ferreira.

Lenira atuou no Grupo HDI entre 2015 e 2026, período em que trabalhou como gestora de negócios e especialista no segmento de concessionárias e montadoras. Entre suas atribuições estavam a gestão de contas estratégicas, o desenvolvimento comercial, o acompanhamento de indicadores e o relacionamento com parceiros.

Sua trajetória profissional também inclui passagens pela Mapfre Seguros, Volvo do Brasil e CNH/Case New Holland. Formada em Marketing pela Faculdade OPET, possui pós-graduação em Gestão da Criatividade e Inovação pela PUC-PR.

Entre as prioridades da executiva está o desenvolvimento de uma gestão orientada por dados, com acompanhamento de indicadores comerciais, identificação de oportunidades e iniciativas voltadas ao aumento da produtividade dos corretores.

A estratégia também prevê maior aproveitamento dos relacionamentos já estabelecidos com os clientes. Na avaliação de Lenira, corretores que atuam principalmente com seguro automóvel podem ampliar sua oferta para outras modalidades, como residencial, vida e viagem, além de consórcios. No segmento empresarial, a proposta é incentivar uma análise mais ampla das necessidades de proteção, considerando coberturas para frotas, transporte, vida em grupo e saúde.

O crescimento do mercado imobiliário e a exposição a riscos climáticos na Grande Florianópolis também são apontados pela executiva como fatores que podem ampliar a demanda por soluções de seguros na região. “Precisamos transformar relacionamentos existentes em novas oportunidades de negócios, gerando mais valor para os clientes e crescimento para os corretores e para a unidade”, afirma Lenira.

A nova gestora pretende iniciar sua atuação com uma agenda de aproximação aos corretores, buscando conhecer as características das operações, identificar dificuldades e desenvolver ações alinhadas às necessidades de cada parceiro.

Além do fortalecimento da rede atual, a unidade pretende ampliar sua presença na Grande Florianópolis, com a atração de novos corretores. Segundo Ferreira, a expansão deverá preservar o modelo de relacionamento construído pela operação ao longo dos últimos anos. “Não buscamos simplesmente crescer em quantidade de parceiros. Queremos crescer com qualidade, preservando o excelente ambiente profissional que caracteriza nosso grupo e fortalecendo todo o ecossistema da Lojacorr”, destaca.

Para Lenira, a proximidade com os profissionais será um dos pilares da nova gestão. “Quero conhecer suas realidades, entender seus desafios e contribuir para que tenham cada vez mais condições de desenvolver seus negócios”, finaliza.