Samplemed expande s.360 com IA e novos módulos

No início de outubro, Las Vegas voltou a receber o ITC Vegas, um dos maiores encontros globais de inovação em seguros. Em 2026, a Samplemed marcou presença com uma posição diferente da que ocupava nas edições anteriores: não como uma startup apresentando novas ideias, mas como uma referência consolidada em subscrição de riscos de vida e crescente expansão de suas soluções.

“O grupo Samplemed já tem 35 anos e há seis anos que estamos presentes no ITC. É um dos mais importantes da nossa agenda, senão o mais importante no cenário internacional”, afirma Silas Kasahaya, CEO da Samplemed. “Somos líderes no segmento de subscrição de risco no Brasil, e agora nos aventuramos em outros mercados.”

A estreia de uma das soluções de maior destaque da empresa tem uma data de início bem definida. Em 2022, durante o CQCS Insurtech & Innovation em São Paulo, foi apresentado ao público pela primeira vez uma plataforma que nascia com o propósito de transformar a forma como o mercado de seguros de pessoas enxergava a subscrição.

O s.360 chegou naquela edição acompanhado de cinco módulos reunidos em um mesmo ambiente. A proposta era conectar etapas que até então viviam fragmentadas em sistemas diferentes e reunir fontes de informação distintas em uma jornada mais integrada e rastreável. No estande da empresa, os visitantes tiveram uma experiência de realidade virtual ao colocar o expectador no lugar de um subscritor, permitindo comparar na prática o antes e o depois de uma análise apoiada pela plataforma. Quatro anos depois, aquele foi o ponto de partida de uma tecnologia que só tinha a evoluir.

Os módulos originais do s.360 continuaram se expandindo e novas capacidades foram incorporadas à plataforma, assim como a própria lógica do produto. Se em 2022 o desafio era reunir recursos em um só lugar, hoje o desafio é conectar conhecimento, dados e tecnologia de forma que cada seguradora possa construir jornadas adequadas à sua estratégia sem perder o rigor técnico que cada decisão de risco exige.

Albert Costa, CTO da Samplemed, deu uma entrevista no ITC Vegas onde descreve o caminho percorrido: “Viemos investindo na evolução da plataforma s.360 usando inteligência artificial e criamos um mecanismo de leitura de documentos com IA para apoiar o processo de subscrição. Também desenvolvemos ferramentas de análise com resumo de casos, parcerias para escaneamento facial e controle de fraude.”

Entre os movimentos mais significativos dos últimos anos está a parceria com a SAS, gigante global de analytics e inteligência artificial. “Foi apresentada em vários lugares do mundo. Eventos nos Estados Unidos, no Brasil, até em Singapura”, ele conta. “É uma parceria bastante importante porque a SAS tem muitas ferramentas voltadas para IA e análise de dados. A forma com que o s.360 organiza dados ajuda as seguradoras na análise de sinistralidade, precificação e criação de novos modelos matemáticos.”

Os números atuais refletem o percurso. O s.360 atende hoje 22 clientes entre bancos, seguradoras e resseguradoras no Brasil. A plataforma também acumula reconhecimento em hubs globais de insurtech e recebeu prêmios na Suíça, Espanha e Estados Unidos.

O que distingue a trajetória do s.360 não é apenas a expansão de funcionalidades. A forma como a Samplemed entende inovação vai além de apenas adicionar novas camadas. O objetivo da empresa com suas soluções é compreender e oferecer uma resposta às perguntas que o mercado ainda não sabe fazer, seja uma dificuldade operacional que se torna oportunidade de automação, ou uma parceria que conecte duas pontas que antes operavam separadas. O mais recente lançamento é o módulo de riscos coletivos que cobre tanto o individual quanto uma apólice de vida grupo dentro do ecossistema unificado do s.360.

A solução que foi apresentada em 2022 é parte da história do produto que existe hoje, e que continua sendo construído junto com clientes, parceiros e todos os que acreditam que tecnologia pode tornar a subscrição mais preparada para o que vem pela frente.