Passaporte Azos reúne 170 participantes em Madri

A Azos promoveu a terceira edição do Passaporte Azos, iniciativa de reconhecimento de parceiros comerciais que, desta vez, levou profissionais do setor a Madri, na Espanha. A viagem aconteceu entre 17 e 23 de outubro de 2026 e reuniu 170 pessoas, entre corretores e seus acompanhantes.

A programação incluiu uma visita a Toledo, cidade histórica espanhola, e ao estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, um dos clubes de futebol mais conhecidos do mundo. Um dos destaques foi o jantar de reconhecimento realizado no histórico Real Casino de Madrid, cenário escolhido para celebrar as conquistas dos profissionais contemplados nesta edição.

O Passaporte Azos é a única campanha de viagens do mercado de seguros que reconhece parceiros comerciais sem estabelecer um ranking. A iniciativa reflete a importância que a Azos atribui às parcerias na construção da companhia e ao reconhecimento dos profissionais que contribuem para seu crescimento.

O reconhecimento também se estende a quem acompanha os corretores em suas trajetórias. Ao incluir os acompanhantes na viagem, o Passaporte Azos transforma a conquista em uma experiência compartilhada, permitindo que familiares e pessoas importantes participem desse momento. A proposta é celebrar não apenas os resultados alcançados, mas também as relações e o apoio que fazem parte dessa jornada.

“O Passaporte Azos é uma forma de reconhecer os profissionais que crescem junto com a gente e contribuem para ampliar o acesso ao seguro de vida no Brasil. Além de valorizar essas trajetórias, a viagem aproxima os corretores das nossas lideranças e cria oportunidades de troca que fortalecem ainda mais essa parceria”, afirma Rafael Cló, CEO da Azos.

Entre os destaques da edição está a Portfel Consultoria de Investimentos, reconhecida como melhor escritório de investimentos da Azos pelo segundo ano consecutivo, com 24 profissionais contemplados. “É uma felicidade conquistar esse reconhecimento pela segunda vez consecutiva. Vendemos um produto sabendo da qualidade da entrega e acompanhamos de perto o pagamento dos sinistros. Por isso, a Azos é uma marca em que confiamos muito”, afirma Matheus Falcão, diretor de seguros da Portfel Consultoria de Investimentos.

A edição também reconheceu Noé Oliveira, da N8 Seguros, como destaque do ano da Azos. “É importante receber esse reconhecimento representando a N8 Seguros. Estamos construindo uma parceria com a Azos que tem tudo para render uma história de sucesso por muitos anos”, destaca Oliveira.

Já a STOA Assessoria recebeu o reconhecimento de assessoria destaque pela segunda vez consecutiva, após conquistar o prêmio na edição realizada na Grécia, em 2025. Para Luiz Sampaio, sócio-fundador da empresa, a conquista reforça uma parceria construída desde os primeiros anos da Azos. “Esse reconhecimento reflete a confiança dos corretores e a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela Azos, uma combinação que é essencial para o crescimento de todos”, pontua.

Em 2027, o Passaporte Azos terá duas edições internacionais, com viagens para Punta Cana, na República Dominicana, e para a Itália. A iniciativa dá continuidade ao programa de reconhecimento dos profissionais que contribuem para o crescimento da companhia e o desenvolvimento do mercado de seguros de vida.