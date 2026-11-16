Os controladores da Loovi assinaram contrato para adquirir a Justos, insurtech brasileira que recebeu mais de R$ 300 milhões em investimentos de fundos internacionais, entre eles SoftBank e Kaszek. Anunciada nesta segunda-feira (16), a operação depende de aprovação prévia da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e do cumprimento das demais condições contratuais. O valor da aquisição não foi informado no comunicado.

Após a conclusão do negócio, a Justos terá gestão independente, estrutura comercial dedicada e distribuição exclusivamente por corretores de seguros. Segundo os compradores, não haverá integração dos canais comerciais nem compartilhamento de gestão entre as operações da Justos e da Loovi.

O acordo amplia a atuação dos empresários no seguro auto com modelos distintos de distribuição. Enquanto a Loovi mantém a comercialização digital direta ao consumidor, com foco em apólices mensais, a estratégia anunciada para a Justos concentra a venda de seguros no canal corretor.

A distinção também envolve o papel das empresas do Grupo Loovi. A Loovi atua como representante na comercialização de produtos da LTI Seguros, companhia responsável pela emissão das apólices. Embora integrem o mesmo grupo, as duas empresas exercem funções diferentes.

Com a conclusão da aquisição e a implementação da estratégia, a Justos projeta alcançar R$ 310 milhões em prêmios emitidos em 2027, ante aproximadamente R$ 100 milhões previstos para 2026. A meta representa mais que o triplo do volume indicado para este ano.

Para sustentar essa expansão, os compradores planejam ampliar a rede de corretores e investir em tecnologia, estrutura comercial e produtos. A proposta é atender profissionais de diferentes portes e regiões do país, utilizando a infraestrutura digital já desenvolvida pela insurtech.

De acordo com o comunicado, parte relevante dos mais de R$ 300 milhões captados pela Justos desde sua fundação foi aplicada em tecnologia, sistemas e infraestrutura digital. Os compradores apontam essa estrutura e o potencial de expansão pelo canal corretor como fatores para a escolha da empresa.

A experiência dos controladores da Loovi em tecnologia, marketing, inteligência comercial e eficiência operacional deverá ser aplicada ao desenvolvimento da Justos, preservando a autonomia de gestão prevista para a companhia.

Estratégia prevê exclusividade para corretores

O plano anunciado estabelece que a Justos não realizará vendas diretas ao consumidor final. O atendimento a clientes atuais e futuros, as renovações de apólices e a comercialização do produto anual ficarão exclusivamente com os corretores.

A companhia pretende oferecer ferramentas e condições comerciais para ampliar a produtividade desses profissionais e alcançar novos públicos. A expansão tem como pano de fundo a parcela de veículos sem seguro no Brasil, estimada em cerca de 70% no comunicado, que atribui o percentual a estimativas de mercado sem identificar a fonte.

“Acreditamos que o Brasil tem uma das maiores oportunidades de expansão do mercado de seguros do mundo. Ainda existe uma parcela enorme da população sem proteção, e nosso objetivo é contribuir para transformar essa realidade”, afirma Quézide Cunha, presidente da controladora da Loovi.

Segundo o executivo, a aplicação da experiência dos compradores ao negócio está condicionada à aprovação da operação. “Com a aprovação da aquisição pela SUSEP, queremos colocar esse conhecimento a serviço do crescimento da Justos, desenvolvendo uma plataforma de excelência para os corretores, com produtos competitivos, tecnologia e oportunidades reais de negócios. A Justos terá sua própria estratégia, gestão independente e compromisso exclusivo com o canal corretor.”

N.G.