EXCLUSIVO – A experiência dos corretores de seguros no atendimento aos clientes tem orientado a estratégia de desenvolvimento de produtos da Azos. Em novembro, a empresa anunciou melhorias nas coberturas Rupturas e Fraturas (REF), Diárias de Internação Hospitalar (DIH) e Invalidez Permanente Total (IPT) a partir de demandas identificadas pelos profissionais durante a comercialização dos seguros de vida.

“A nossa principal motivação parte de uma premissa inegociável na Azos: o produto precisa fazer sentido na vida real do cliente e resolver dores do corretor na ponta. Essas atualizações são o reflexo direto de uma escuta ativa dos nossos corretores parceiros”, afirma Heloisa Falcão, diretora de Produtos de Seguros da Azos.

Um exemplo dessa dinâmica foi a ampliação do limite de capital segurado da cobertura IPT, apresentada pela companhia como uma exclusividade de seu portfólio. A boa receptividade do produto após seu lançamento levou os corretores a identificarem oportunidades de negócios entre clientes com maior renda, que demandavam valores de proteção superiores aos inicialmente disponibilizados pela companhia.

Na cobertura de Rupturas e Fraturas (REF), o trabalho conjunto com os parceiros comerciais resultou na inclusão das fraturas incompletas nas condições gerais do produto. A mudança considera que, independentemente da extensão da lesão óssea, o segurado pode ter sua capacidade de trabalho comprometida, com consequências para a geração de renda e a manutenção de seus compromissos financeiros.

O desenvolvimento da REF partiu da identificação de uma dificuldade de compreensão das coberturas disponíveis no mercado, uma vez que as seguradoras utilizam diferentes nomenclaturas para identificar os ossos protegidos, além de estabelecerem percentuais distintos de indenização para determinadas estruturas ósseas.

“Nós decidimos simplificar olhando para a anatomia humana como um todo: dos 206 ossos do corpo, estruturamos uma cobertura que abrange 175 deles. Mas percebemos que proteger apenas o osso não era suficiente. Um osso não se move sem tendões e ligamentos e uma ruptura nessas estruturas compromete a autonomia e a capacidade de geração de renda do cliente tanto quanto uma fratura óssea”, explica a executiva.

Com as alterações, a cobertura passou a contemplar 84 eventos relacionados a ossos, tendões e ligamentos. Segundo Heloisa, a Azos é a única empresa do mercado a estabelecer expressamente em suas condições gerais a proteção para fraturas completas e incompletas em todos os eventos cobertos pelo produto.

A participação dos corretores no desenvolvimento do portfólio também influencia a definição das prioridades das equipes de produtos e tecnologia da companhia. A Azos mantém canais diretos de comunicação com os parceiros, por meio dos quais recebe sugestões de melhorias e identifica entraves comerciais e operacionais que podem dificultar a contratação ou a utilização do seguro.

“A evolução do nosso portfólio na Azos só existe porque construímos a quatro mãos com os corretores parceiros. Eles são os verdadeiros termômetros do mercado e peças-chave na arquitetura de cada cobertura”, destaca Heloisa.

A estratégia da companhia é intensificar essa interlocução por meio de encontros e conversas frequentes com os profissionais, incorporando ao planejamento de produtos as necessidades identificadas durante o atendimento aos segurados. “O que a gente aprende na ponta volta para a esteira de produto e tecnologia, e o corretor vê essa escuta virar entrega. Nosso objetivo é que cada evolução do portfólio continue partindo de uma necessidade real de quem vende e atende o cliente todos os dias”, conclui.

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Kelly Lubiato