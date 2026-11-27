A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, apresenta o Novo Essencial Salvador, produto regional que reforça a estratégia da companhia de expandir sua atuação na capital baiana e em municípios do entorno. O plano conta com rede hospitalar ancorada pelo Hospital Mater Dei, um dos principais da cidade, e foi estruturado para atender diferentes perfis de contratação, com opções para pequenas e médias empresas, grandes companhias e coletivos por adesão. Com a iniciativa, a seguradora projeta um crescimento de mais de 10% na carteira apenas com este produto nos primeiros 12 meses, somado à expansão contínua das outras linhas no mercado local.

A linha Essencial vem se consolidando em localidades como São Paulo e Distrito Federal e, agora, chega à Bahia com uma proposta desenvolvida especialmente para as necessidades da região. Com uma rede credenciada estrategicamente pensada para o mercado baiano, cobertura alinhada às necessidades dos clientes e uma proposta de valor que favorece a competitividade comercial, o produto foi desenvolvido a partir de uma atuação multidisciplinar entre diferentes áreas da Companhia. Essa colaboração permitiu desenvolver uma solução consistente e equilibrada, que considera as necessidades de quem comercializa, oferece valor e proteção aos segurados e contribui para ampliar as oportunidades de crescimento da Seguros Unimed na região.

“O Novo Essencial Salvador materializa nossa estratégia de criar soluções cada vez mais conectadas às necessidades de cada mercado. A partir de uma construção integrada, reunimos uma rede regional relevante, uma proposta competitiva e um modelo de cuidado que valoriza a prevenção e o acesso à saúde. Ao agregar a expertise de instituições de referência, como o Hospital Mater Dei e outros grandes nomes locais, ampliamos o leque de atuação na Bahia, atendendo às demandas de empresas e entidades de classe com uma solução que combina qualidade assistencial, valor para os clientes e sustentabilidade para o negócio”, explica Rodrigo Aguiar, superintendente Comercial e Produtos da Seguros Unimed.

A área de cobertura do lançamento inclui Salvador, Santo Amaro, Simões Filho, Camaçari, Candeias, Lauro de Freitas e Mata de São João. As opções contemplam planos com e sem coparticipação e acomodações em enfermaria ou apartamento, conforme a modalidade contratada. Entre os benefícios incluídos estão descontos em medicamentos e plano odontológico.