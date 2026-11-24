A Estapar e a Porto inauguram o Valet Porto no edifício-garagem do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O espaço renovado passa a contar com um lounge exclusivo projetado para oferecer mais conforto, agilidade e conveniência aos viajantes no embarque e desembarque.

A operação mantém a agilidade e a praticidade características do valet da Estapar, agora combinadas a uma experiência de hospitalidade e cuidado ampliada. O serviço pode ser contratado por qualquer motorista que utilize o aeroporto. Vale destacar que os benefícios para clientes Porto também são válidos no valet, conforme as regras de elegibilidade aplicáveis. Os descontos na diária e no serviço são:

– 10% para clientes Porto Seguro Auto;

– 15% para clientes Tag Porto Bank;

– 30% para clientes que possuem os dois serviços.

Além dessas condições especiais, a experiência pode ser ainda mais completa. Dependendo do nível de relacionamento do cliente com a Porto, o serviço de valet é oferecido como cortesia. Para conferir a elegibilidade a essa e outras facilidades, basta acessar a área de benefícios no App Porto.

“Congonhas é um ponto estratégico para quem viaja a trabalho ou a lazer, e sabemos que conveniência e conforto fazem diferença nessa jornada. Com a Porto, nossa parceira de longa data, renovamos o espaço do Valet e criamos um ambiente de acolhimento, sem alterar a agilidade da operação. Os benefícios já conhecidos pelos clientes Porto complementam essa experiência”, afirma Marcella Mosquini, diretora de Marketing da Estapar.

A iniciativa reforça a colaboração de quase quatro décadas entre as empresas, que oferece condições especiais e vantagens exclusivas a clientes Porto em estacionamentos da Estapar por todo o país. “A presença da Porto na vida dos nossos clientes vai muito além da proteção de um seguro, e a mobilidade é um dos pilares onde mais agregamos valor. Transformar esse espaço em Congonhas é uma forma de materializar o nosso ecossistema e mostrar, na prática, os diferenciais de ser um cliente Porto. Queremos que a nossa marca seja sinônimo de tranquilidade em cada etapa da jornada das pessoas, entregando facilidades reais que reconhecem e valorizam quem escolhe estar com a gente”, explica Oliver Haider, diretor de marketing do grupo Porto.