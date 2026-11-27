A Prudential do Brasil amplia seu portfólio de Seguro de Vida em Grupo e lança uma nova assistência voltada ao apoio de vítimas de violência doméstica. A solução oferece acolhimento, orientação especializada e suporte emergencial para pessoas em situação de vulnerabilidade. A assistência já está disponível para comercialização por meio do Canal do Corretor da Prudential do Brasil e pode ser incorporada aos contratos de clientes atuais e novos do Seguro de Vida em Grupo. A iniciativa amplia o portfólio de soluções oferecidas pelos corretores parceiros às empresas, agregando valor às estratégias de gestão de pessoas e fortalecendo as políticas de benefícios corporativos.

A iniciativa surge em um cenário de atenção à violência doméstica no país. Segundo a 11ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo DataSenado em 2025, 27% das brasileiras já sofreram violência doméstica ou familiar ao longo da vida. O levantamento também aponta que 71% dos episódios de violência têm testemunhas, evidenciando os impactos desse problema para além das vítimas diretas.

Com cobertura em todo o território nacional, a assistência disponibiliza orientação psicológica por telefone, consultas médicas por vídeo e uma rede de proteção para situações emergenciais, que inclui hospedagem temporária e transporte seguro por táxi para delegacias, hospitais ou locais de acolhimento. O serviço também prevê o envio de mensagens urgentes a pedido do beneficiário, contribuindo para ampliar o acesso rápido e seguro ao apoio necessário em momentos de vulnerabilidade.

“Ao conversar diariamente com nossos clientes, percebemos uma preocupação crescente das empresas em ampliar suas redes de apoio aos colaboradores, especialmente diante de temas tão sensíveis quanto a violência doméstica. Essa assistência nasce justamente para atender a essa necessidade, agregando valor ao Seguro de Vida em Grupo por meio de um benefício que combina proteção, acolhimento e acesso rápido a recursos especializados”, destaca Carlos Cortez, vice-presidente de Parcerias da Prudential do Brasil.

A violência doméstica também representa um desafio para a gestão de pessoas. Segundo pesquisa realizada em 2025 pelo DataSenado, em parceria com a Nexus e o Observatório da Mulher contra a Violência, 46% das mulheres que sofreram violência doméstica relataram prejuízos em seu trabalho remunerado. O dado reforça a importância do papel das empresas na construção de redes de apoio, por meio de políticas de acolhimento e benefícios que facilitem o acesso a serviços especializados.

Alinhada a essa perspectiva, a Prudential passou a oferecer a assistência aos seus colaboradores por meio do próprio Seguro de Vida em Grupo, ampliando o leque de serviços já disponíveis, como assistência jurídica e apoio psicológico, promovendo, assim, um ambiente mais seguro e acolhedor para seus colaboradores. Atualmente, a companhia conta com cerca de 900 profissionais, dos quais 57% são mulheres.



“Este é o primeiro contrato de Seguro de Vida em Grupo da Prudential do Brasil que contempla essa assistência, integrada aos demais recursos e benefícios que já oferecemos. Nosso compromisso é contribuir para que todas as pessoas se sintam amparadas e seguras, com recursos eficientes à disposição. Proteger vidas também significa proteger histórias, sonhos e futuros, e seguimos trabalhando para fortalecer uma cultura de cuidado e proteção”, afirma Paulo Bastos, gerente sênior de Remuneração e Benefícios da Prudential do Brasil.