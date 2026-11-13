Generali tem resultado operacional de € 6,4 bilhões

O Grupo Generali divulgou, nesta sexta-feira (13), os resultados no acumulado até setembro de 2026, com crescimento em seus principais indicadores financeiros. O resultado operacional alcançou € 6,4 bilhões, alta de 8,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto o lucro líquido ajustado somou € 3,7 bilhões, avanço de 12%, impulsionado pelo desempenho positivo de todos os segmentos de negócios. O lucro por ação (LPA) ajustado subiu para € 2,43 (+12,4%).

Os Prêmios Brutos Emitidos cresceram para € 76,5 bilhões (+4,5%), impulsionados pelos segmentos de P&C (Property & Casualty, equivalente aos Ramos Elementares, +6,3%) e Vida (+3,5%).

A captação líquida em Vida atingiu € 11,7 bilhões, alta de 13,6%, com contribuição positiva de todas as linhas de negócios. O Valor dos Novos Negócios também apresentou avanço expressivo, alcançando € 2,6 bilhões (+12,7%), apoiado pela melhora da rentabilidade e pelo aumento dos volumes.

O Índice Combinado ficou em 92,8% (+0,5 ponto percentual), enquanto o indicador sem desconto alcançou 95,1% (+0,9 p.p.). Ambos refletiram o maior impacto de sinistros decorrentes de catástrofes naturais (Nat Cat) e grandes eventos causados por interferência humana, que elevaram as perdas em € 1,1 bilhão em relação ao mesmo período de 2025.

Já o segmento de Gestão de Ativos e Patrimônio (Asset & Wealth Management) registrou alta de 23,2% no resultado operacional, que superou € 1 bilhão e chegou a € 1,039 bilhão, refletindo a evolução positiva tanto de Asset Management quanto do grupo Banca Generali.

Os ativos totais sob gestão (AUM – Assets Under Management) do Grupo alcançaram € 934 bilhões, crescimento de 3,8% em relação ao encerramento de 2025. Desse total, 44% correspondem a recursos de clientes terceiros.

O Grupo também manteve uma sólida posição de capital, com Índice de Solvência de 211%, ante 219% no encerramento de 2025. O indicador corresponde a € 52,3 bilhões em fundos próprios elegíveis e € 24,8 bilhões em requisito de capital de solvência. Sua variação reflete os efeitos negativos das oscilações de mercado e de fatores não econômicos, além dos movimentos de capital relacionados ao pagamento de dividendos e ao programa de recompra de ações de € 500 milhões.

Para Cristiano Borean, CFO do Grupo Generali, os resultados dos primeiros nove meses refletem a implementação bem-sucedida do plano estratégico Lifetime Partner 27: Driving Excellence, com crescimento sustentado por todas as áreas de negócios. Segundo o executivo, o segmento de Vida manteve fortes níveis de captação líquida, avanço no valor dos novos negócios e elevada rentabilidade. Já P&C apresentou resiliência em seu desempenho operacional subjacente, mesmo diante do aumento de mais de € 1 bilhão nas perdas decorrentes de catástrofes naturais e de outros grandes eventos, em comparação com o mesmo período de 2025.

Borean também ressaltou o avanço de Gestão de Ativos e Patrimônio e a força do modelo de negócios diversificado do Grupo. Para ele, a qualidade e a resiliência do desempenho financeiro, aliadas à disciplina na gestão de capital, reforçam a posição competitiva da companhia e a confiança na superação de todas as metas estabelecidas no plano estratégico.