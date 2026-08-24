24º CONGRESSO: Mapfre apresenta nova estratégia para corretores

A Mapfre estará presente no 24º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, que começa na próxima quinta-feira (27), no Rio de Janeiro. A companhia terá uma programação voltada aos corretores, com discussões sobre portfólio, diferentes segmentos de atuação e oportunidades de diversificação de carteiras e geração de novos negócios.

Um dos principais encontros do setor no país, o Congresso será também uma oportunidade para a companhia apresentar avanços em processos, sistemas e jornadas, além de iniciativas que tornam a atuação do corretor com a Mapfre mais simples e eficiente.

A participação reflete ainda o novo momento da Mapfre, que apresentou sua nova marca neste ano e segue avançando em uma agenda voltada à experiência de seus parceiros.

“O Congresso é um dos grandes encontros do nosso mercado e uma oportunidade importante para conversar com os corretores e apresentar o que estamos construindo para apoiar seus negócios. Nosso foco é seguir simplificando o dia a dia do corretor, ampliar as possibilidades de atuação com nosso portfólio e apoiar o desenvolvimento de novos negócios”, afirma Karine Brandão, diretora executiva comercial da Mapfre.



Executivos debatem o futuro do setor

A programação da Mapfre começa na quinta-feira (27), com a abertura do estande na EXPOSEG. Na sexta-feira (28), um dos principais destaques será a participação do CEO Felipe Nascimento no painel de abertura, às 9h30, sobre “A Nova Era da Distribuição de Seguros e o Futuro do Setor”. Na sequência, às 11h15, Nelson Alves, COO da Mapfre, participa do debate “Inovação em Seguros: Abordagem e Mindset”. Às 15h50, Karine Brandão também participa da programação da Sala de Negócios, no Auditório IBDCOR, em uma conversa sobre “2035: preparando o corretor do futuro”.

A companhia realizará ainda seis encontros na Sala de Negócios Mapfre, com a participação de lideranças da empresa. As conversas abordarão novidades, produtos, segmentos de atuação e oportunidades para as carteiras dos corretores.

A programação inclui temas como estratégia nacional e presença regional, seguros massificados, Auto, Vida, Property e Aeronáutico, além do painel “Nova Mapfre na prática – mais valor para o corretor”, que apresentará avanços da companhia em portfólio, atuação comercial, processos, sistemas e jornadas.

Estande reúne negócios e experiências

O estande da Mapfre será outro ponto central da participação no Congresso. Além de receber corretores e parceiros para conversas e reuniões, o espaço terá ativações, experiências e novidades da companhia ao longo dos três dias.

Como patrocinadora oficial da CONMEBOL Libertadores, a Mapfre levará ao Congresso uma experiência dedicada ao universo do futebol. O espaço também apresentará a Copa DNA Mapfre, campanha de incentivo que reconhece o desempenho dos corretores e terá como grande prêmio uma experiência internacional na África do Sul.

O ator e embaixador da marca Cássio Reis estará presente no estande, participando das ativações e conversando com os corretores sobre suas experiências e histórias com a Mapfre.

Com conteúdo, negócios e relacionamento reunidos em um mesmo espaço, a companhia pretende fazer do Congresso mais um marco na relação construída com seus parceiros, com uma presença mais próxima, simples e preparada para acompanhar a evolução do corretor.

Serviço



24º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros

Data: 27 a 29 de agosto de 2026

Local: ExpoRio Cidade Nova, Rio de Janeiro (RJ)

Mapfre na programação

27 de agosto – Estande na EXPOSEG

28 de agosto, 9h30 – Felipe Nascimento no Painel de Abertura

28 de agosto, 11h15 – Nelson Alves no painel “Inovação em Seguros”

28 de agosto, 15h50 – Karine Brandão na Sala de Negócios – Auditório IBDCOR

28 e 29 de agosto – Sala de Negócios Mapfre