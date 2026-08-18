Wellhub e Avla lançam seguro para academias

O Wellhub ampliou o portfólio de Soluções Financeiras para academias e estúdios parceiros com o lançamento de duas novas ofertas: Seguros para Parceiros e Repasse Semanal. A expansão ocorre um ano após a empresa lançar uma linha de crédito voltada aos estabelecimentos cadastrados na plataforma.

Desde agosto de 2025, o Wellhub informa ter viabilizado mais de R$ 100 milhões em crédito para mais de mil parceiros no Brasil. Atualmente, cerca de um terço da base ativa possui uma linha pré-aprovada.

A linha de crédito tem tíquete médio de aproximadamente R$ 130 mil e prazo de até 30 meses. Segundo a empresa, os recursos têm sido utilizados principalmente para capital de giro, reformas, modernização de equipamentos e abertura de novas unidades.

Com os novos lançamentos, a companhia passa a oferecer também uma modalidade de seguro e a possibilidade de antecipação dos repasses realizados aos parceiros.

Os Seguros para Parceiros foram desenvolvidos pela Avla Seguros Brasil em parceria com o Wellhub e estão disponíveis para os estabelecimentos ativos da plataforma no país.

O produto contempla coberturas para responsabilidade civil, danos ao patrimônio, roubo de equipamentos, eventos da natureza e lucros cessantes, além de assistência 24 horas. A contratação é realizada digitalmente e os planos são oferecidos a partir de R$ 54,58 por mês.

Segundo o Wellhub, a estrutura do produto considerou pesquisas realizadas com parceiros da plataforma sobre fatores como custo, facilidade de contratação e coberturas relacionadas às atividades de academias e estúdios.

Repasse poderá ser feito semanalmente

A segunda novidade é o Repasse Semanal, que permitirá aos parceiros elegíveis antecipar os valores gerados pelos check-ins dos usuários do Wellhub. Em vez do ciclo mensal utilizado pela plataforma, os estabelecimentos que aderirem ao serviço poderão receber os valores semanalmente. A operação terá taxa de 1,49%.

A modalidade não funciona como uma linha de crédito, mas como antecipação de receitas já geradas. Uma vez ativado, o repasse passa a ocorrer semanalmente até que o parceiro solicite a desativação. Com os lançamentos, a vertical de Soluções Financeiras do Wellhub passa a reunir crédito, seguros e antecipação de recebíveis.

“O Wellhub sempre teve como missão ajudar nossos parceiros a crescer por meio de novos usuários e novas receitas. Com as Soluções Financeiras, damos um passo além e passamos a apoiá-los também na gestão do negócio, com ferramentas que trazem mais previsibilidade, contribuem para a sustentabilidade financeira e apoiam decisões de investimento e crescimento”, explica Daniel Mazini, Chief Partnerships Officer do Wellhub. “O sucesso do Wellhub está diretamente ligado ao sucesso dos nossos parceiros: quanto mais fortes forem as academias e estúdios do nosso ecossistema, maior será nossa capacidade de ampliar o acesso ao bem-estar para nossos clientes corporativos e seus colaboradores. Nosso papel é contribuir para o desenvolvimento sustentável dos negócios que tornam esse cuidado possível” completa o executivo.