Grupo Austral registra lucro de R$ 52,9 milhões no semestre

O Grupo Austral, formado por Austral Seguradora e Austral Resseguradora, encerrou os primeiros seis meses de 2026 sustentando a solidez e a eficiência do seu modelo de negócios, com lucro líquido consolidado de R$ 52,9 milhões. O patrimônio líquido do grupo atingiu R$ 885,7 milhões ao fim de junho.

Os resultados do semestre refletem a combinação entre a rentabilidade operacional da empresa e o rígido controle de sinistralidade, associados à gestão disciplinada das despesas administrativas. O Grupo Austral também se beneficiou do aumento de 13% do resultado financeiro, refletindo maiores taxas de juros e maior geração de caixa, alcançando R$ 2,4 bilhões de carteira de ativos financeiros.

“Atuar com profundo domínio técnico nos segmentos em que escolhemos operar tem sido a chave para a sustentabilidade dos nossos números. Nossa equipe especializada assegura uma subscrição rigorosa e de alta qualidade, potencializada pelo uso contínuo de dados e novas tecnologias”, analisa o Diretor Financeiro André Caldeira.

No primeiro semestre deste ano, a Austral Seguradora reportou lucro líquido de R$ 14,4 milhões, superando em 10% as metas estabelecidas no seu orçamento para o período. A operação destacou-se pelo excelente desempenho de subscrição e pelo rígido controle de riscos, que levou a sinistralidade geral da companhia para 9,7% (frente a 17,1% projetados) e gerou um resultado técnico de R$ 40,3 milhões.

A Seguradora manteve sua presença e liderança de mercado no segmento de Energy/Petróleo, alcançando R$ 468,4 milhões de prêmios emitidos no semestre e garantindo a renovação das principais contas do setor. O segmento de Seguro Garantia somou R$ 221,0 milhões em emissões no período, mesmo diante de ajustes operacionais e de eventos pontuais no setor. Já a linha de Financial Lines contribuiu com R$ 9,5 milhões em prêmios emitidos e menor ocorrência de sinistros.

“Unimos rigor técnico e constante evolução tecnológica para navegar cenários de mercado dinâmicos e com muita disciplina. O avanço de iniciativas digitais como o Austral Plug In reforça nossa capacidade de distribuição e entrega de soluções ágeis para nossos parceiros. Seguimos focados na eficiência operacional e na geração de valor sustentável para os negócios de nossos clientes”, avalia o Diretor Comercial Rafael Gama, da Austral Seguradora.

A Austral Resseguradora, por sua vez, registrou lucro líquido de R$ 35,9 milhões no semestre (alcançando R$ 41,1 milhões desconsiderando os efeitos contábeis decorrentes da Reforma Tributária). A companhia reportou um Índice Combinado de 102,0% (ou 100,8% antes dos impactos da Reforma), mantendo a consistência dos seus resultados técnicos.

O faturamento da resseguradora atingiu R$ 1,556 bilhão no semestre, representando um crescimento de 9,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado reflete a bem-sucedida estratégia de diversificação de portfólio, com avanços significativos nas operações de P&C Latam, que cresceram 17% e atingiram R$ 293,8 milhões em prêmios; no Resseguro Estruturado, com R$ 228,6 milhões (+38%), e na consolidação do ramo de Vida, que gerou R$ 149,5 milhões em emissões.

“A Austral Re tem se dedicado a expandir sua presença geográfica e a diversificar suas linhas, colocando à disposição das seguradoras parceiras ferramentas analíticas modernas e alta capacidade técnica de subscrição. Atuamos em contratos estratégicos com as principais companhias do mercado e seguimos ampliando nossa relevância tanto no Brasil quanto nos demais mercados da América Latina, onde este ano completamos 10 anos de atuação”, afirma a Diretora de Subscrição da Austral RE, Maria Victoria Barbará.