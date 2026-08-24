24º CONGRESSO: Allianz debate nova era da distribuição de seguros

As transformações do mercado segurador e a evolução da relação entre seguradoras, corretores e clientes estarão entre os temas que a Allianz levará ao 24º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros. Patrocinadora do evento, promovido pela Fenacor de 27 a 29 de agosto no ExpoRio Cidade Nova (RJ), a companhia terá uma agenda intensa em um dos maiores encontros do segmento. A expectativa é de que 4 mil profissionais passem pelo Congresso durante os três dias.

No palco principal, Eduard Folch, presidente da Allianz Brasil, participará do painel “A nova era da distribuição de seguros no Brasil e o futuro do setor”, que acontecerá no dia 28 de agosto, às 9h30, com a mediação do presidente da Fenacor, Armando Vergílio. O debate chega em um momento de mudanças na indústria, marcado pela incorporação de novas tecnologias, busca por maior eficiência nos processos e novas expectativas dos consumidores.

“Vivemos um momento de transformação, com novas necessidades e expectativas da sociedade. Esse cenário reforça a importância de o mercado de seguros continuar avançando na criação de soluções mais simples, acessíveis e relevantes para diferentes perfis de brasileiros. A tecnologia contribui para esse movimento, trazendo mais agilidade e eficiência, enquanto a proximidade, o conhecimento e a capacidade de orientação dos corretores seguem essenciais para ampliar o acesso à proteção”, afirma Eduard.

Outro ponto da programação será a Sala de Negócios Allianz, que terá capacidade para 100 pessoas e receberá seis apresentações que abordarão diferentes frentes. No dia 28, às 14h30, a diretora de Frotas, Livia Prata, destacará o segmento como diferencial competitivo. Na sequência, às 15h50, Caio Souza, diretor de Vida, falará sobre o papel dessa solução na proteção financeira. Já Leandro Mihara, diretor de Transportes, mostrará as oportunidades e os desafios da área em uma palestra agendada para às 17h10.

No dia 29, às 14h30, o diretor de Patrimoniais e Prevenção de Perda, Fabio Maretti, abre a programação destacando os riscos e as oportunidades dos mercados de Patrimoniais e Engenharia; enquanto Ana Freitas, diretora de Automóvel, mostrará como transformar desafios em oportunidades nessa carteira. Para encerrar as apresentações, às 17h10, a diretora de Massificados, Veronica Gomes, mostrará como as mudanças no perfil de empresas, condomínios e residências criam novas oportunidades para a proteção patrimonial.

A presença da Allianz se estenderá à Exposeg, realizada paralelamente ao Congresso. No espaço, voltado ao relacionamento e aos negócios, a seguradora terá um estande exclusivo onde lideranças de diversas áreas da companhia receberão os congressistas. Quem passar pelo estande também poderá participar de duas ativações. No “Plinko Alliadoz”, serão apresentados, de maneira interativa, os pilares e benefícios do principal programa de relacionamento da seguradora. Já o “Quiz Allianz” testará os conhecimentos dos participantes sobre diversos temas relacionados à empresa, promovendo o engajamento e a conexão com a marca.

Nelson Veiga, diretor executivo Comercial da Allianz Seguros, afirma que a participação em diferentes ambientes do Congresso permite que a Allianz mantenha uma agenda ainda mais próxima dos parceiros. “Mais do que apresentar soluções, queremos aproveitar o Congresso para entender o que acontece na ponta, quais são as oportunidades que os corretores estão enxergando e como podemos ajudá-los a desenvolver os seus negócios”, diz. “Será uma grande oportunidade para aprofundarmos essas conversas em diferentes segmentos e mostrarmos, na prática, como a Allianz pode apoiar o corretor em suas estratégias de crescimento.”