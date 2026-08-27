Seguro residencial da Mapfre cresce 50% em Belo Horizonte

O mercado de seguro residencial no Brasil caminha para a consolidação de uma trajetória de expansão acentuada. Segundo dados recentes da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o segmento registrou um crescimento de 10,5% no primeiro trimestre de 2026 em comparação ao mesmo período do ano passado, movimentando R$ 1,73 bilhão. Atenta a esse cenário, a Mapfre, companhia global de seguros e serviços financeiros, tem direcionado sua estratégia aliando coberturas patrimoniais tradicionais a assistências personalizadas que respondem às demandas contemporâneas das famílias brasileiras.

O seguro residencial da Mapfre tem como base uma cobertura básica abrangente, com proteção contra incêndio, queda de raio, explosão, fumaça e sinistros correlatos associada a mais de uma dezena de coberturas adicionais. A flexibilidade do produto permite a modelagem da apólice conforme a exposição ao risco de cada residência, cobrindo desde danos elétricos, vendavais e roubo de bens até soluções de nicho, como a cobertura para veículos em garagem.

Além da proteção contra sinistros, o portfólio agrega serviços emergenciais de manutenção que desde a infraestrutura básica (como chaveiros, eletricistas e encanadores) até demandas de tecnologia e segurança predial, como a cláusula de Proteção Digital, desenhada para dar suporte contra fraudes eletrônicas e exposição de dados em dispositivos conectados.

Apesar do avanço na conscientização do consumidor, estima-se que apenas 17% dos domicílios no país contem com alguma modalidade de proteção securitária. Porém, em Belo Horizonte, o desempenho foi significativo. No primeiro semestre de 2026, as vendas de seguro residencial cresceram 50%, demonstrando a força da atuação comercial e o potencial de expansão desse segmento no mercado mineiro.

Os resultados refletem em uma estratégia da companhia focada na proximidade com os corretores, na diversificação das carteiras e na ampliação da oferta de soluções de proteção para os clientes.

Para Diego Bifoni, diretor territorial MG, RJ e Centro Oeste da Mapfre, o diferencial competitivo do segmento reside na capacidade de personalização das apólices: “O seguro residencial moderno vai muito além da cobertura básica contra incêndios. Ele se transformou em um ecossistema de conveniência diária. Na Mapfre, apostamos na flexibilidade de coberturas adicionais e em assistências emergenciais robustas como fatores decisivos de escolha. O cliente valoriza a tranquilidade de saber que, além de ter seu bem protegido contra imprevistos severos, ele conta com suporte imediato para as demandas operacionais da casa”, afirma o executivo.

O Brasil tem cerca de 160 milhões de animais de estimação (média de 1,8 por residência no país), segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). Cães e gatos passaram a ser membros integrantes do núcleo familiar e a Mapfre inseriu em seu portfólio a assistência “Meu Pet”.

A nova cobertura atende cães e gatos que vivem no imóvel segurado e permite a inclusão de até dois animais por apólice, reunindo atendimentos veterinários e suporte em situações de rotina e emergência. Além disso, reúne serviços como telemedicina veterinária, consultas presenciais eletivas e de urgência, exames laboratoriais, além da aplicação de vacinas em rede credenciada e um serviço de concierge para indicação de clínicas, pet shops e outros prestadores especializados.

A solução foi desenhada para o seguro residencial com apoio da MAWDY, empresa de assistências do grupo Mapfre, para a operacionalização dos serviços oferecidos neste produto.

“A inclusão de uma linha de atendimento voltada exclusivamente ao bem-estar dos animais demonstra como a Mapfre acompanha as transformações da estrutura familiar contemporânea. Ao acoplar a assistência pet ao ecossistema do seguro residencial, entregamos uma solução que protege os bens materiais e apoia o cuidado com o que há de mais valioso para o cliente”, destaca Diego Bifoni.