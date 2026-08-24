24º CONGRESSO: Bradesco debate distribuição, saúde e sucessão

O Grupo Bradesco Seguros marcará presença no 24º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, realizado de 27 a 29 de agosto, na ExpoRio Cidade Nova, no Rio de Janeiro (RJ). Promovido pela Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor), o evento reunirá representantes do mercado segurador para discutir tendências e oportunidades para o setor, com destaque para o papel estratégico dos corretores na transformação do mercado.

A programação contará com nove executivos do Grupo Bradesco Seguros como painelistas ou palestrantes, que abordarão temas relevantes para o setor e para a atuação dos corretores. Ney Dias, CEO da Bradseg, abre a programação marcando presença no Grande Painel de Abertura, no dia 28 de agosto, a partir das 9h30, com o tema “A Nova Era da Distribuição de Seguros e o Futuro do Corretor”.

Na sequência, Flávio Bitter, Diretor Geral da Bradesco Saúde, participa do painel “Vendendo Saúde”, às 12h15. Já Raquel Cerqueira, superintendente sênior da Bradesco Auto/RE, estará na Sala de Negócios Bradesco, das 14h30 às 15h40, para discutir o tema “El Niño: Riscos em Transformação, Oportunidades em Seguros”.

Ainda no dia 28, a Sala de Negócios Bradesco contará com Fabio Magalhães, diretor comercial da Bradesco Vida e Previdência; Ricardo Ferraz Campos e Marcelo Rosseti, superintendentes seniores da Bradesco Vida e Previdência, que debaterão sobre “A corrida do planejamento sucessório”, a partir das 15h50. A programação do dia se encerra com Flávio Bitter, Diretor Geral da Bradesco Saúde, no painel “Desafio e oportunidade em seguro saúde”, às 17h10.

No dia 29 de agosto, a programação da Sala de Negócios Bradesco seguirá o mesmo formato do dia anterior, oferecendo uma nova oportunidade para que diferentes públicos acompanhem os conteúdos e debates promovidos pelo Grupo Bradesco Seguros. Porém, nesse dia, quem encerra a agenda é Maurício Rocha, Superintendente Sênior da Bradesco Saúde, com o painel “Desafio e oportunidade em seguro saúde”, às 17h10.

O evento terá um estande exclusivo para relacionamento com corretores, com experiências especiais para os visitantes. Entre as atrações estão um miniestúdio para fotos profissionais e vídeos curtos para o LinkedIn, além de uma cabine de fotos com cenários inspirados em pontos turísticos do Rio de Janeiro. O espaço também contará com intervalos de relacionamento e shows ao final de cada dia.

A presença no congresso reforça a importância da parceria entre o Grupo Bradesco Seguros e os corretores, que têm papel fundamental na aproximação das soluções de seguros aos consumidores e na construção de um mercado cada vez mais preparado para as novas necessidades da sociedade.