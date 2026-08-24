24º CONGRESSO: Icatu debate oportunidades em Vida e Previdência

A Icatu Seguros é patrocinadora master do 24º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, promovido pela Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados (Fenacor), que acontecerá de 27 a 29 de agosto, no ExpoRio Cidade Nova, no Rio de Janeiro.

Ao longo do evento, executivos da companhia participarão de quatro painéis voltados ao papel estratégico do corretor na ampliação do acesso à proteção financeira e ao planejamento de longo prazo no Brasil. A programação abordará temas como diversificação e crescimento de carteira, identificação das necessidades dos clientes, abordagem consultiva e como identificar oportunidades para a oferta de seguro de vida na carteira atual.

No sábado (29), Luciano Soares, CEO da companhia, também integrará o debate sobre inovação e desenvolvimento no segmento de seguro de pessoas e benefícios.

Com o tema “A nova era da distribuição de seguros no Brasil”, o congresso reunirá lideranças do setor, executivos, autoridades públicas e especialistas para discutir tendências, desafios e oportunidades que estão moldando o futuro da atividade seguradora.

Na sexta-feira (28), às 14h30, a programação da Icatu começa com o painel “Da venda pontual à carteira que cresce: como Vida e Previdência podem levar o corretor mais longe”. Gustavo Arruda, Superintendente de Produtos de Vida, e Talita Raupp, Superintendente de Produtos de Previdência, com mediação de Marcelo Oliveira, Diretor Comercial da filial Rio de Janeiro, discutirão como os corretores podem incorporar Vida e Previdência à sua atuação, construir relacionamentos de longo prazo, gerar recorrência e ampliar o valor de suas carteiras.

No mesmo dia, às 15h50, Gustavo Arruda e Alessandro Paiva, Consultor de treinamento da Icatu, participarão do painel “Vida e finitude: como transformar uma necessidade invisível em decisão de proteção”, com mediação de Natalia Maciel, gerente de Trade Marketing e Inteligência de Dados. A conversa partirá dos resultados da pesquisa proprietária da Icatu sobre Vida e Finitude para discutir como o corretor pode transformar preocupações ainda abstratas dos brasileiros em decisões concretas de proteção.

Às 17h10, Henrique Jenkins, Diretor Executivo da Regional Norte e Nordeste, e Marcelo Oliveira, estarão à frente do painel “Desmistificando o Seguro de Vida: o próximo cliente já está na sua carteira”. O encontro mostrará como profissionais que já atuam em outros ramos podem identificar novas necessidades relacionadas à proteção da renda, da família e do patrimônio.

No sábado (29), às 9h30, Luciano Soares, participará do painel “Seguro de Pessoas e Benefícios: Inovação e Desenvolvimento”. A mediação será de Ricardo Garrido, Presidente do Sincor RJ.

Além dos painéis, a Icatu Seguros preparou experiências interativas para os corretores que visitarem seu estande. Entre as ativações, um game inspirado nos desafios e nas oportunidades da jornada profissional reforçará, de forma lúdica, como fazer parte do Programa de Benefícios e aproveitar suas oportunidades. O espaço também contará com elementos que antecipam o destino da próxima Campanha Almeida Braga, incluindo uma experiência inspirada na cultura portuguesa.