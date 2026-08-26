Pottencial aposta em proteção para drones agrícolas

A Pottencial Seguradora acaba de anunciar um seguro exclusivo para drones agrícolas. A novidade posiciona a companhia entre as poucas do mercado, estimado em menos de cinco seguradoras com soluções na categoria, a oferecer proteção dedicada aos riscos operacionais do agronegócio.

Presente no setor desde 2021 com a cobertura de tratores, colheitadeiras e pulverizadores, a Pottencial aposta na novidade para manter o ritmo de expansão no campo, frente à descontinuidade das vendas de máquinas tradicionais e às restrições de crédito. Hoje, o agronegócio responde por R$ 190 milhões dos prêmios da companhia (cerca de 10% do total). A meta é alcançar R$ 250 milhões no setor até 2027, impulsionada por novos produtos, ampliação dos canais de distribuição e investimentos em tecnologia para agilizar cotações e regulação de sinistros.

Diferentemente dos seguros aeronáuticos tradicionais, a nova apólice foi estruturada para as particularidades do campo. A cobertura inclui danos por incêndio, explosão, roubo e furto qualificado, além de opções para danos elétricos, responsabilidade civil e aluguel de equipamento substituto ou compensação financeira durante períodos de indisponibilidade. O produto contempla ainda prejuízos causados a terceiros, incluindo derivas de defensivos agrícolas, e oferece proteção ao operador durante a execução da atividade.

Lançado há três meses, o seguro já movimentou R$ 1,5 milhão em prêmios e cobre cerca de 200 equipamentos. Segundo o CEO da Pottencial, João Geo Neto, o desempenho comercial reflete a demanda reprimida por proteção especializada no setor — em uma única feira em Bebedouro (SP), foram comercializadas mais de cem apólices.

“Os drones agrícolas se tornaram uma ferramenta estratégica para ganho de eficiência e produtividade no campo, mas o mercado ainda carecia de uma solução de seguro realmente aderente à realidade dessa operação. Desenvolvemos um produto específico com coberturas pensadas para proteger o equipamento, garantir a continuidade das atividades e oferecer mais segurança financeira aos operadores e produtores rurais”, afirma o executivo.

O lançamento ocorre em meio ao forte crescimento da frota aeroagrícola no Brasil. Dados da companhia indicam que o número de drones no campo saltou de 3 mil em 2021 para 35 mil em 2025, com estimativa de adição de mais 11 mil unidades em 2026. No âmbito regulatório geral, levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) aponta mais de 137 mil drones registrados no país, dos quais cerca de 4 mil atuam especificamente na pulverização de lavouras.

A solução atende a diferentes culturas e regiões, com foco em lavouras de soja, trigo, cana-de-açúcar e fruticultura. No mercado nacional, os equipamentos custam entre R$ 40 mil e R$ 200 mil, enquanto a apólice média representa aproximadamente 5% do valor da aeronave. Para contratar a proteção, o operador e o equipamento devem estar regulares perante a ANAC e o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

Com o aumento da frota e da complexidade das operações, a procura por coberturas especializadas já se reflete na regulação de sinistros. A Pottencial informa já ter indenizado ocorrências com valor médio de R$ 150 mil. Prejuízos parciais têm gerado custos de reparo entre R$ 15 mil e R$ 30 mil, evitando a substituição integral do equipamento e restabelecendo as operações com agilidade.

Entre os casos registrados, um drone de pulverização sofreu queda por perda momentânea de controle em voo, resultando em danos estruturais. Em outro evento, a aeronave colidiu com uma rede elétrica durante o planejamento da rota; a vistoria técnica confirmou a regularidade da documentação e a ausência de falhas mecânicas, enquadrando o acidente nas condições de cobertura. Em ambas as ocorrências, a indenização viabilizou o conserto da aeronave.

A seguradora destaca que a regulação dos sinistros é conduzida por profissionais especializados em drones e maquinário agrícola, que acompanham todas as etapas — da vistoria orientação documental —, garantindo rapidez e assertividade no atendimento a segurados e corretor.