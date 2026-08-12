Mapfre libera novas assistências pelo aplicativo

Pensando em tornar a vida de seus segurados mais simples e conectada, a Mapfre anunciou novidades em seu Portal do Cliente e no aplicativo para smartphones. As plataformas foram atualizadas para ampliar os serviços digitais oferecidos aos segurados, que passam a contar com mais autonomia para solicitar assistências e acompanhar atendimentos.

A partir de agora, os segurados passam a contar com novas opções de atendimento pelo aplicativo e pelo portal. Entre elas estão solicitações de reparos em eletrodomésticos, conserto de portões automáticos, desentupimentos e reparos em telhados. O fluxo de navegação também foi reformulado para tornar a solicitação e o acompanhamento dos serviços mais simples.

A novidade faz parte do processo de digitalização de diversos serviços da seguradora, que vem ampliando os serviços disponíveis em seus canais e integrando novas linhas de negócios às plataformas, além de otimizar o atendimento a sinistros e solicitações de assistência.

De acordo com Patrícia Rossi, diretora de Processos e Automação da Mapfre, a novidade mostra como a tecnologia serve para aproximar a empresa do dia a dia das pessoas. “A tecnologia só faz sentido se trouxer facilidade para a vida das pessoas. Transformamos processos em uma jornada simples e com total autonomia para o cliente. Se ele precisar agendar ou mudar o horário de uma assistência, resolve em poucos cliques ou minutos pelo aplicativo. É a tecnologia da Mapfre trabalhando nos bastidores para que a experiência na ponta seja humana, ágil e sem esforço”, afirma.

Essa modernização também marca a chegada de um ecossistema digital único e mais seguro. Ao concentrar todas as ferramentas no novo portal e no aplicativo, a Mapfre garante uma experiência visual padronizada, moderna e com mais segurança para a proteção dos dados dos usuários.

As novidades já estão disponíveis no Portal do Cliente e na versão mais recente do aplicativo Mapfre Seguros Brasil, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos para sistemas Android e iOS.