ID Seguro completa 21 anos em certificação digital para corretores

A ID Seguro completou 21 anos de atuação no dia 15 de agosto. Ligada à AC Sincor, a empresa mantém uma rede de Autoridades de Registro (ARs) formada por corretores de seguros que também atuam na comercialização de certificados digitais.

Criada em 2005, a ID Seguro acompanhou a expansão da certificação digital no Brasil e as mudanças na forma como empresas e profissionais realizam transações e acessam serviços eletrônicos.

“Ao longo desses 21 anos, acompanhamos uma transformação muito significativa. A certificação digital deixou de ser uma solução utilizada em situações específicas e passou a integrar a rotina de empresas, profissionais e cidadãos. A ID Seguro cresceu junto com esse mercado e construiu uma trajetória baseada no relacionamento próximo com os corretores que fazem parte da nossa rede”, afirma Patricia Paiva, diretora da ID Seguro.

Dentro dos padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), o certificado digital funciona como uma identificação no ambiente eletrônico. A ferramenta pode ser utilizada para autenticar acessos, assinar documentos digitalmente e realizar transações em nome de pessoas físicas e jurídicas.

Ao longo dos últimos anos, o certificado digital passou a ser utilizado em diferentes atividades, como acesso a sistemas governamentais, emissão de notas fiscais eletrônicas, envio de obrigações fiscais e trabalhistas, assinatura de contratos e realização de procurações eletrônicas.

A evolução tecnológica também trouxe novos formatos de emissão e armazenamento, como certificados em nuvem e atendimentos por videoconferência. “A certificação digital acompanha a digitalização da sociedade. Quanto mais atividades passam a ser realizadas no ambiente eletrônico, maior é a necessidade de garantir a identidade de quem participa da transação, a integridade dos documentos e a segurança das informações. Por isso, trata-se de um mercado que continua relevante e em constante evolução”, explica Cinthia Higa, gerente de Certificação Digital da ID Seguro.

A ampliação dos serviços digitais e as mudanças regulatórias também modificaram a atuação das empresas e profissionais que trabalham com certificação, incluindo novas formas de atendimento aos usuários.

A ID Seguro permite que corretores de seguros atuem no mercado de certificação digital por meio de Autoridades de Registro vinculadas à AC Sincor. Dessa forma, o serviço pode ser incorporado à operação das corretoras como uma atividade complementar.

Entre os públicos atendidos estão pessoas físicas, empresários, profissionais liberais, condomínios e organizações de diferentes segmentos. “O corretor de seguros conhece seus clientes e constrói com eles uma relação baseada em confiança, orientação e atendimento próximo. A certificação digital se integra muito bem a essa atuação, pois permite oferecer mais uma solução necessária à rotina das pessoas e das empresas, ao mesmo tempo que gera novas oportunidades para a corretora”, destaca Cinthia.

As Autoridades de Registro são responsáveis pelo atendimento aos solicitantes, identificação dos usuários e conferência das informações necessárias para a emissão dos certificados. A ID Seguro oferece suporte às unidades formadas por corretores.

Com a adoção das validações por videoconferência, os atendimentos também passaram a poder ser realizados remotamente, ampliando o alcance geográfico das operações.

“Chegar aos 21 anos representa a consolidação de um trabalho construído por muitas pessoas. Temos corretores que acompanham a ID Seguro há bastante tempo e fazem parte dessa história. Nosso compromisso é continuar próximos da rede, oferecendo estrutura e suporte para que nossos parceiros possam acompanhar as mudanças e aproveitar as oportunidades do mercado”, ressalta Patricia.