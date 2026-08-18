Self amplia atuação nacional no mercado de seguros

A Self Marketing & Comunicação anunciou a ampliação de sua atuação nacional com foco exclusivo no mercado segurador. A agência trabalha com empresas e entidades de diferentes segmentos do setor, oferecendo serviços relacionados a estratégia, posicionamento, comunicação e relacionamento.

O portfólio da Self inclui projetos para Oxxy Seguradora, Brasesul, Sincor-SC, SimBrokers Assessoria, Fitinsur, Protteges Assessoria e Metatron Corretora de Seguros. Segundo a agência, a especialização no setor permite acompanhar demandas de seguradoras, corretoras, assessorias e entidades e identificar possibilidades de relacionamento entre diferentes participantes do mercado.

A atuação também inclui aproximação entre empresas e executivos e apoio a iniciativas relacionadas a posicionamento e desenvolvimento de negócios. “Nosso compromisso é estar onde o mercado acontece, ao lado das seguradoras, entidades, executivos, corretores, assessorias e parceiros que estão construindo o futuro do seguro no Brasil. Quando ajudamos boas empresas a se tornarem marcas mais reconhecidas e, ao mesmo tempo, aproximamos pessoas que podem construir bons negócios juntas, cumprimos exatamente o papel para o qual a Self nasceu”, afirma Taysa Nascimento, fundadora e diretora da Self.

A agência busca atuar em conjunto com as áreas de marketing e negócios de seus clientes, participando da definição de posicionamento e da execução de estratégias de comunicação e relacionamento.

A Self é liderada por Taysa Nascimento, que possui 20 anos de experiência em marketing e mais de seis anos de atuação no mercado de seguros. Para a executiva, a criação da agência começou a ser estruturada durante sua trajetória em posições de liderança em marketing. A experiência no setor segurador posteriormente direcionou a empresa para uma atuação especializada nesse mercado.

Após quase um ano de operação com clientes do setor, a Self passa agora a apresentar seu posicionamento em âmbito nacional. “A Self nasceu dentro desse mercado e escolheu permanecer especializada nele. Falamos a sua linguagem, conhecemos suas relações e entendemos como os negócios acontecem. É essa combinação entre marketing e vivência do setor que queremos transformar em valor para nossos clientes”, conclui Taysa.