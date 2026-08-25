ENS leva educação financeira a estudantes no Rio

A Escola de Negócios e Seguros (ENS) realizou, no dia 12 de agosto, no Rio de Janeiro (RJ), uma ação voltada a estudantes do ensino médio para apresentar conceitos relacionados à educação financeira e securitária.

A iniciativa tem como público jovens próximos do início da vida adulta e da trajetória universitária. Entre os temas abordados estão planejamento financeiro, consumo consciente, poupança e investimentos.

O colégio CELC, localizado em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi a primeira instituição a receber o projeto. Participaram da ação pela ENS o superintendente de Marketing e Vendas, Luiz Mattua, o gerente de Marketing, Ricardo Mota, e o jornalista da área de Comunicação Social, João Vitor Silva.

Para Luiz Mattua, a iniciativa está relacionada à disseminação da educação financeira e à cultura de proteção. “O tema da educação financeira é fundamental para os jovens. É uma bandeira que a ENS defende com força e que também está no DNA do setor brasileiro de seguros. Queremos plantar essa semente e mostrar a importância de economizar, planejar o futuro e buscar uma vida financeira saudável. É também uma oportunidade para conversar sobre investimentos conscientes e ajudar esses jovens a identificarem, desde cedo, os chamados gastos invisíveis”, destacou.

Ricardo Mota ressaltou a importância de aproximar os jovens de temas relacionados ao mercado de seguros. “Estamos buscando construir uma nova frente de atuação voltada para os jovens, com uma abordagem mais leve, acessível e disruptiva, capaz de despertar o interesse deles por temas que serão fundamentais ao longo de suas vidas”, afirmou.

Ao longo das atividades, os estudantes também conheceram o portfólio de cursos da ENS e tiveram contato com possibilidades de formação e capacitação oferecidas pela instituição.