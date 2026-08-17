Mapfre vai plantar três árvores por gol na Libertadores

A Mapfre vai plantar três mudas de espécies nativas da Mata Atlântica para cada gol marcado na CONMEBOL Libertadores de 2026. A iniciativa considera também os gols convertidos em disputas por pênaltis após empates no tempo regulamentar.

Até o momento, a competição soma 286 gols desde a fase preliminar, o que corresponde a 858 mudas previstas para plantio. A contagem seguirá até a final do torneio, marcada para novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

As mudas serão plantadas no Parque Estadual do Jurupará, em São Paulo, em parceria com a Reservas Votorantim, responsável pela execução e pelo acompanhamento técnico do projeto. A área possui cerca de 26 mil hectares e está localizada na Serra do Mar. O plantio utilizará espécies nativas compatíveis com o bioma da Mata Atlântica.

Segundo a iniciativa, a recomposição da vegetação busca contribuir para a recuperação de áreas degradadas, proteção do solo, infiltração da água e conservação da biodiversidade. O crescimento das árvores também está associado à absorção de dióxido de carbono (CO₂) da atmosfera.

Na edição de 2025 da Libertadores, foram marcados 372 gols em 155 partidas, com média de 2,4 gols por jogo. Caso o torneio de 2026 registre o mesmo número de gols, a ação poderá resultar no plantio de aproximadamente 1.116 árvores até a final.

“Grandes eventos têm a capacidade de mobilizar pessoas e dar visibilidade a temas que permanecem relevantes muito depois do encerramento da competição. Nossa proposta foi aproveitar esse alcance para apoiar um projeto de restauração ambiental que deixe um legado. Cada gol passa a contribuir para a recuperação de áreas com espécies nativas, dentro de uma iniciativa conduzida com acompanhamento técnico e resultados que poderão ser medidos ao longo do tempo *”, afirma Fátima Lima, diretora de sustentabilidade da Mapfre.