Ultima atualização 17 de agosto

powered By

Mapfre vai plantar três árvores por gol na Libertadores

Iniciativa prevê plantio de espécies nativas da Mata Atlântica e já soma 858 mudas a partir dos gols marcados na edição de 2026
Todos os gols da competição serão convertidos em plantio de árvores nativas da Mata Atlântica
Todos os gols da competição serão convertidos em plantio de árvores nativas da Mata Atlântica

A Mapfre vai plantar três mudas de espécies nativas da Mata Atlântica para cada gol marcado na CONMEBOL Libertadores de 2026. A iniciativa considera também os gols convertidos em disputas por pênaltis após empates no tempo regulamentar.

Até o momento, a competição soma 286 gols desde a fase preliminar, o que corresponde a 858 mudas previstas para plantio. A contagem seguirá até a final do torneio, marcada para novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

As mudas serão plantadas no Parque Estadual do Jurupará, em São Paulo, em parceria com a Reservas Votorantim, responsável pela execução e pelo acompanhamento técnico do projeto. A área possui cerca de 26 mil hectares e está localizada na Serra do Mar. O plantio utilizará espécies nativas compatíveis com o bioma da Mata Atlântica.

Segundo a iniciativa, a recomposição da vegetação busca contribuir para a recuperação de áreas degradadas, proteção do solo, infiltração da água e conservação da biodiversidade. O crescimento das árvores também está associado à absorção de dióxido de carbono (CO₂) da atmosfera.

Na edição de 2025 da Libertadores, foram marcados 372 gols em 155 partidas, com média de 2,4 gols por jogo. Caso o torneio de 2026 registre o mesmo número de gols, a ação poderá resultar no plantio de aproximadamente 1.116 árvores até a final.

“Grandes eventos têm a capacidade de mobilizar pessoas e dar visibilidade a temas que permanecem relevantes muito depois do encerramento da competição. Nossa proposta foi aproveitar esse alcance para apoiar um projeto de restauração ambiental que deixe um legado. Cada gol passa a contribuir para a recuperação de áreas com espécies nativas, dentro de uma iniciativa conduzida com acompanhamento técnico e resultados que poderão ser medidos ao longo do tempo *”, afirma Fátima Lima, diretora de sustentabilidade da Mapfre.

Compartilhe no:

Assine nossa newsletter

Você também pode gostar

Feed Apólice

Assine nossa Newsletter

Receba as principais notícias, análises e tendências do mercado de seguros diretamente no seu e-mail.

Respeitamos sua privacidade.
Leia nossa Política de Privacidade.

Visão geral da privacidade

Este site utiliza cookies para que possamos lhe proporcionar a melhor experiência de usuário possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu navegador e desempenham funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.