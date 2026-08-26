Brasilprev arrecada R$ 24,9 bi no semestre, alta de 6,9%

A Brasilprev registrou R$ 24,9 bilhões em arrecadação nos planos de previdência privada no primeiro semestre de 2026, crescimento de 6,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido chegou a aproximadamente R$ 875,5 milhões, alta de 13,5% na mesma base de comparação.

Os resultados foram divulgados no mês em que a companhia completa 33 anos de atuação. A Brasilprev integra o grupo BB Seguros e opera os negócios de previdência em parceria com a Principal Financial Group. “Completar 33 anos como líder em previdência privada no Brasil é resultado de uma construção baseada em confiança e compromisso com o futuro dos brasileiros. A Brasilprev cresceu junto com o mercado, ajudou a ampliar o acesso ao planejamento financeiro de longo prazo no país e chega a este novo ciclo com a responsabilidade de administrar recursos de milhões de clientes e apoiar diferentes gerações na realização de seus projetos de vida”, afirma Ângela Assis, presidente da Brasilprev.

Em junho, a companhia alcançou R$ 500 bilhões em ativos sob gestão e uma carteira com mais de 2,5 milhões de clientes. Segundo a empresa, 89% da carteira está concentrada em planos individuais e 11% em planos empresariais. Entre os planos individuais, 26,5% pertencem ao segmento de crianças e adolescentes, por meio do Brasilprev Júnior, lançado em 1997.

A companhia afirma manter a liderança em reservas nesse segmento. “O desempenho do semestre mostra a capacidade da Brasilprev de crescer com disciplina em um negócio de longo prazo. A evolução da arrecadação, dos ativos sob gestão e do lucro líquido reflete uma operação com escala, controle financeiro e foco permanente na eficiência, o que nos permite seguir gerando valor para clientes, acionistas e parceiros”, afirma Daniel Beneton, CFO da Brasilprev.

Ao longo de sua atuação, a Brasilprev incorporou ao portfólio soluções como os fundos de Ciclo de Vida, que ajustam a alocação dos ativos conforme o horizonte definido para a aposentadoria. A companhia também vem ampliando a utilização de canais digitais na contratação e pagamento de planos, com iniciativas como contratação pelo WhatsApp e pagamento por Pix recorrente.

Na visão da Brasilprev, essas ferramentas fazem parte da estratégia de ampliar as alternativas de acesso aos produtos de previdência e aos serviços oferecidos aos clientes.