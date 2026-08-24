24º CONGRESSO: allseg leva D&O, E&O e seguros aeronáuticos

A allseg seguradora marca presença no 24º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, promovido pela Fenacor entre os dias 27 e 29 de agosto, no Rio de Janeiro. Com a maior estrutura na história do evento, um estande de 60 m² totalmente planejado para a geração de negócios e relacionamento, a companhia apresenta novidades no portfólio de produtos, soluções tecnológicas e um modelo de atendimento focado na agilidade decisória para Corretores, Representantes e Assessorias.

Com a consolidação de seu posicionamento no mercado e o marco de R$ 829 milhões em prêmios emitidos no último exercício, a allseg destaca no evento lançamentos como os seguros de Responsabilidade Civil Profissional (D&O e E&O). Outro destaque do portfólio é a linha de seguros aeronáuticos que ampara operações de RETA e Casco para aeronaves tripuladas e uma base de mais de 10 mil drones comerciais protegidos.

De acordo com o presidente da allseg, Pedro Pereira de Freitas, a expansão da linha de produtos reflete a capacidade técnica e a agilidade operacional que a companhia oferece aos parceiros de distribuição.

“A evolução do nosso portfólio responde diretamente às demandas por proteção patrimonial e gestão de riscos em setores altamente especializados. Investimos continuamente em sistemas mais ágeis, na ampliação da nossa equipe técnica e jurídica e em ferramentas de cotação e atendimento online, como a abertura de sinistros e serviços via site e WhatsApp. O objetivo é garantir que o Corretor encontre na allseg a flexibilidade e a rapidez operacionais necessárias para fechar negócios com eficiência”, afirma Pedro.

Para o diretor de Operações da empresa, Marcelo de Freitas, a participação no Congresso reforça o momento de expansão da companhia e a estratégia de manter uma relação cada vez mais próxima com os parceiros de distribuição. Essa proximidade também está presente no Auto Probo, que incorpora o conceito do Carinho da Vovó para traduzir, de forma leve e acolhedora, um atendimento pensado para cuidar dos segurados nos momentos em que eles mais precisam. A iniciativa reforça a evolução de uma companhia com mais de 30 anos de trajetória, que alia experiência e solidez a novas formas de se conectar com seus parceiros e clientes.

“Estamos vivendo uma fase de crescimento consistente, sustentada pela ampliação do portfólio, pelo investimento em tecnologia e, principalmente, pela proximidade com o mercado. O Congresso da Fenacor é uma oportunidade importante para transformar relacionamento em negócios e mostrar aos Corretores, Representantes e Assessorias que a seguradora está preparada para apoiar o crescimento de suas carteiras”, ressalta.

O diretor da Unidade de Negócios da allseg, Valmir Rodrigues, reforça que a atuação da companhia está pautada no fortalecimento da parceria com a estrutura de distribuição e na autonomia de atendimento expressa no mote institucional da marca no evento.”O conceito ‘Aqui você fala com quem decide’ sintetiza a nossa proposta de valor para o mercado. A allseg mantém uma relação de extrema proximidade e portas abertas com Corretores, Representantes e Assessorias. Estamos no Congresso com um time de especialistas e consultores para ouvir as demandas do mercado, apoiar a diversificação de carteiras em linhas como D&O, RC Ônibus e Auto Probo e, acima de tudo, realizar negócios”, enfatiza Rodrigues.

Outro ponto positivo destacado para 2026 é que a companhia já iniciou seu projeto de capacitação dos parceiros, criando conteúdos relevantes e materiais de vendas que auxiliarão Corretores e Assessorias em seus processos comerciais. “A ideia é oferecer treinamento gravado sobre os principais produtos da companhia e disponibilizar materiais, tanto técnicos como de vendas, que otimizarão mais uma etapa da jornada. Simples, práticos e objetivos, prontos para que façam mais negócios todos os dias”, anunciou Pedro Pereira de Freitas.