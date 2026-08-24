24º Congresso: Seguros Unimed leva experiências interativas

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, confirma sua participação no 24º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros e EXPOSEG 2026, que acontecerá entre os dias 27 e 29 de agosto de 2026, no pavilhão Expo Rio Cidade Nova, no Rio de Janeiro (RJ).

Em um cenário de transformação marcado pelo tema “A Nova Era da Distribuição de Seguros”, o evento se torna o ambiente ideal para a seguradora fortalecer sua conexão com o mercado. O espaço foi pensado para que os participantes se atualizem sobre as principais tendências do setor e conheçam as tecnologias e estratégias disponibilizadas pela marca.

A Seguros Unimed preparou um estande de 36m² focado em oferecer uma experiência de atendimento exclusiva. No local, a marca apresentará um portfólio com soluções flexíveis e combos multiprodutos, desenhados para atender às necessidades reais dos clientes. Esse investimento constante reflete o compromisso da companhia em potencializar os negócios e tornar o dia a dia do corretor mais dinâmico, simplificando a cotação e a efetivação de propostas.

“Eliminamos barreiras burocráticas e conferimos flexibilidade para que o profissional desenhe soluções de proteção de forma ágil e precisa. Nosso foco é a inovação digital para simplificar a jornada de vendas, sem renunciar à solidez técnica, essencial para nos adaptarmos às mudanças no comportamento do consumidor e aos impactos do novo marco regulatório e legal dos contratos de seguro”, afirma Rodrigo Aguiar, superintendente Comercial e de Produtos da Seguros Unimed.

Entre as ativações interativas, o estande contará com um totem vertical com jogo no formato “match game” para apresentar coberturas de forma divertida, além da distribuição de prêmios exclusivos. A experiência será complementada por um espaço de convivência com café, picolés (marca Bacio di Latte), pipoca durante todo o dia, exibição de campanhas comerciais (como a “Carteira Recheada”) e um momento de happy hour para integração dos visitantes.

“Os corretores ocupam um papel de destaque nesse movimento. São parceiros essenciais para a distribuição dos seguros, e fundamentais para aproximar o mercado das necessidades reais dos clientes e ampliar o acesso à proteção. Para a Seguros Unimed, fortalecer essa parceria é investir em uma distribuição cada vez mais próxima, eficiente e preparada para as novas demandas do mercado”, conclui Aguiar.