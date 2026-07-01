Tokio Marine capacita 1,4 mil corretores em IA

A Tokio Marine informou que já capacitou mais de 1,4 mil parceiros de negócios na trilha de aprendizagem “IA na Prática para Corretores”, iniciativa voltada à aplicação da inteligência artificial na rotina comercial de corretores e assessorias.

Lançado em novembro de 2025, o programa contabiliza cerca de 2 mil acessos e já certificou 1.336 corretores e 68 assessorias. Segundo a companhia, o conteúdo foi desenvolvido para apresentar aplicações práticas de ferramentas de inteligência artificial em atividades como produção de conteúdo, prospecção de clientes, elaboração de propostas comerciais, qualificação de leads e automação de tarefas operacionais, sem exigir conhecimento técnico prévio.

Para o diretor de Tecnologia, Digital e Inovação da Tokio Marine, Dennis Milan, a iniciativa faz parte da estratégia da seguradora de estimular o uso da tecnologia como apoio à atuação dos parceiros comerciais.

“Queremos que a Inteligência Artificial seja adotada de forma complementar ao trabalho de nossos Corretores e Assessorias, facilitando o seu dia a dia para que possam focar no que realmente importa: os Clientes”, afirma Milan.

A capacitação integra um programa mais amplo de disseminação da inteligência artificial na companhia. Desde 2025, a Tokio Marine também desenvolve ações voltadas à qualificação de seus colaboradores, com a meta de que mais de 80% da equipe esteja apta a utilizar a tecnologia até o final de 2026.

Segundo a seguradora, esse processo inclui parcerias com instituições de ensino e tecnologia, como FIAP, Alura e Distrito. A empresa também informou que, no segundo semestre, o tema continuará presente na programação da UP – Universidade Parceiros Tokio, plataforma de capacitação destinada aos corretores e assessorias parceiras.