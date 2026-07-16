Alper inaugura nova sede em Cruz Alta (RS)

A Alper Seguros inaugurou uma nova sede em Cruz Alta (RS), como parte da estratégia de expansão da companhia no Rio Grande do Sul. Segundo a empresa, a mudança acompanha o crescimento da operação no estado e busca ampliar a capacidade de atendimento a clientes e parceiros na região.

A nova unidade foi projetada para atender ao aumento da equipe e oferecer uma estrutura mais ampla para as atividades da operação local. A companhia afirma que o escritório também funcionará como um ponto de apoio para fortalecer sua atuação no interior do estado.

Para Luciano Lima, vice-presidente de Filiais, Personal Lines e Massificados da Alper, o investimento está alinhado ao plano de crescimento da empresa no mercado gaúcho.

“Estamos executando com muita solidez a nossa estratégia de expansão no Rio Grande do Sul. A Alper seguirá investindo firmemente nas regiões em que acredita, buscando sempre o melhor para os nossos colaboradores e clientes. Esse novo espaço reforça nosso compromisso de longo prazo com o Estado, consolidando nossa liderança e nos preparando para os próximos anos de crescimento sustentável”, destaca Lima.

De acordo com a companhia, o novo escritório conta com uma estrutura mais ampla que a unidade anterior, incluindo estacionamento para clientes e parceiros e espaços voltados às atividades da equipe.

A Alper informa ainda que os colaboradores acompanharam o processo de implantação da nova sede desde a escolha do imóvel até a conclusão da obra.

Segundo Thiago Lins, diretor da Alper na região, a mudança acompanha a evolução da operação no estado. “O espaço antigo era ótimo, mas a Alper é uma empresa que está sempre evoluindo e essa nova fase pedia uma casa nova. Entregamos ao nosso time um ambiente moderno, amplo e que estimula a alta performance. Aos nossos clientes e parceiros regionais, essa estrutura traz a certeza absoluta de que estamos investindo na cidade, nas pessoas e no desenvolvimento econômico regional, reforçando nossa proximidade e capacidade de entrega”, afirma Lins.

Com a nova unidade em operação, a companhia pretende ampliar sua atuação nos segmentos de seguros corporativos, linhas pessoais e seguros massificados no Rio Grande do Sul.