Seguros Unimed apresenta novo plano VGBL

A Seguros Unimed anunciou o lançamento do VGBL Unimed Coop, plano de previdência aberta voltado ao planejamento financeiro de longo prazo. Segundo a companhia, o produto foi desenvolvido para atender à demanda por soluções de acumulação de recursos diante do aumento da longevidade e pode ser contratado por qualquer interessado, independentemente de vínculo com o Sistema Unimed.

O lançamento ocorre em um momento de expansão da carteira de previdência da seguradora. De acordo com a empresa, as reservas previdenciárias sob administração somavam R$ 5,2 bilhões ao fim de 2025, sendo R$ 2,2 bilhões em previdência aberta e R$ 3 bilhões em previdência fechada.

Para Helton Freitas, presidente da Seguros Unimed, a solidez institucional do sistema é a base para soluções de longo prazo. “Garantir uma proteção financeira adequada é o que nos permite viver o futuro com tranquilidade. A preparação previdenciária tornou-se essencial não apenas para acompanhar a nossa longevidade com qualidade de vida, mas principalmente para assegurar a proteção e a estrutura familiar a longo prazo”, afirma o executivo.

O plano foi desenhado como uma alternativa estratégica aos investimentos tradicionais. Com uma taxa de administração competitiva de 0,49% ao ano e a possibilidade de opção pela tabela regressiva de imposto de renda (que atinge a alíquota mínima de 10% após 10 anos), o modelo busca atrair novos participantes e cooperados de diversos segmentos por meio de portabilidades de recursos vindos de outras instituições.

Elias Leite, diretor Comercial, de Produtos e Marketing da Seguros Unimed, destaca o impacto técnico do produto no esforço de poupança das famílias. “A isenção das antecipações semestrais (o chamado come-cotas) é um trunfo estratégico, pois evita o recolhimento antecipado de impostos e permite que o capital gere rendimentos sobre rendimentos. Dessa forma, garantimos que os juros compostos trabalhem com sua capacidade máxima a favor do futuro do participante”, explica.

O impacto prático dessa isenção é expressivo. Simulações da companhia mostram que um investidor que aplica R$1.000,00 por mês, ao longo de 30 anos, considerando uma rentabilidade estimada de 6% ao ano, acumula cerca de R$117 mil a mais do que acumularia em um fundo de investimento tradicional sujeito ao come-cotas. Já para aportes mensais de R$5.000,00 no mesmo período, essa diferença a favor do plano de previdência salta para mais de R$586 mil.

Do ponto de vista fiscal, a solução é especialmente indicada para quem faz a declaração de Imposto de Renda pelo modelo simplificado ou para investidores que já atingiram o teto de 12% de dedução do PGBL e desejam continuar aportando com vantagens tributárias. Além disso, o novo VGBL cumpre um papel fundamental na sucessão patrimonial, já que o saldo acumulado não entra em inventário, sendo repassado diretamente e sem burocracia aos beneficiários.

A estruturação do VGBL Unimed Coop reflete um dos grandes pilares institucionais da seguradora: garantir “performance com responsabilidade”. A condução dos recursos é sustentada por uma política de investimentos rigorosa e diversificada, que prioriza a qualidade dos ativos, o controle de riscos e a visão de longo prazo.

Com gestão de investimentos do BTG Pactual e administração e custódia do Itaú, o plano alia segurança e consistência de resultados. Apoiada nessa governança, a Seguros Unimed complementa o ciclo de valor do cooperativismo apoiando a sociedade na fase produtiva e garantindo sua tranquilidade no futuro, sob a premissa de que “Se é Unimed, é seguro”.