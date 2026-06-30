Marcos Ferreira passa a integrar conselho da Stations Cloud

A Stations Cloud, empresa brasileira especializada no desenvolvimento de SuperApps e soluções digitais white label, anunciou a chegada de Marcos Eduardo Ferreira como conselheiro estratégico. O executivo passa a apoiar a estratégia de expansão da companhia no mercado de seguros.

Com mais de 30 anos de atuação no setor, Marcos Ferreira foi CEO da Mapfre no Brasil e na América do Sul. Atualmente, também participa de iniciativas ligadas à longevidade, ao empreendedorismo sênior e à economia prateada, além de atuar como advisor da 180 Seguros e cofundador da aceleradora Silver Hub.

A aproximação faz parte da estratégia da Stations Cloud de ampliar sua presença no segmento segurador por meio de plataformas digitais voltadas ao relacionamento com clientes, retenção de usuários e desenvolvimento de novos modelos de receita para seguradoras.

“Enxergo na Stations uma combinação entre tecnologia, velocidade de execução e entendimento das necessidades do mercado segurador. Acredito que nossa parceria pode contribuir para acelerar essa transformação digital e fortalecer o relacionamento das seguradoras e corretoras com seus clientes”, afirma Marcos Ferreira.

Para Gitano Gama, CEO da Stations Cloud, a chegada do executivo fortalece a estratégia da empresa para o setor. “Marcos construiu uma das trajetórias mais relevantes do mercado de seguros no Brasil e na América do Sul. Sua experiência e conhecimento serão fundamentais para consolidarmos nossa atuação no segmento e desenvolvermos soluções cada vez mais aderentes às demandas das seguradoras”, destaca.

Foco no mercado segurador

No segmento de seguros, a Stations Cloud oferece uma plataforma white label baseada em SuperApp, desenvolvida para centralizar benefícios, serviços, canais de atendimento e ofertas em um único ambiente digital. A proposta é ampliar o relacionamento entre seguradoras e segurados, simplificando a jornada do cliente e apoiando estratégias de retenção e geração de novas receitas.

Entre os clientes da empresa estão Grupo Zelo, PASI Seguros, MHNet e Sport Recife. “A vertical de seguros visa aprofundar a digitalização da seguradora frente aos produtos e serviços. Tornar rápido e fácil a contratação e gestão pelo segurado”, afirma Gama.