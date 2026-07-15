Alper nomeia novos membros para o Conselho de Administração

A Alper Consultoria e Corretora de Seguros anunciou a nomeação de Eugênio Paschoal e Marco de Carvalho para o Conselho de Administração da companhia. A mudança integra o processo de renovação da governança corporativa e acompanha a estratégia de crescimento e expansão da corretora.

Com a reformulação, o Conselho passa a ser composto por Eugênio Paschoal, Marco de Carvalho, Bruno Maimone, Marcelo Otero, Eduardo Wurzmann, Hugo Segre, Thiago Leite e André de Barros Martins.

Eugênio Paschoal iniciou sua trajetória no mercado segurador em 1983 e atuou por 27 anos na Willis, onde ocupou cargos de liderança, incluindo as posições de CEO da operação brasileira e CEO para a América Latina e Caribe. Em 2011, ingressou na Marsh McLennan, onde permaneceu por 15 anos como presidente e CEO no Brasil, liderando as operações da Marsh, Guy Carpenter, Mercer e Oliver Wyman. O executivo deixou a companhia em abril de 2026.

A Alper detalha que Paschoal contribuirá com sua experiência nos mercados de seguros nacional e internacional para apoiar o desenvolvimento da estratégia da corretora.

Marco de Carvalho possui 28 anos de experiência no mercado financeiro e em bancos de investimento, com atuação voltada para fusões e aquisições (M&A). Ingressou no Barclays em 2009, tornando-se Head de M&A para a América Latina em 2012. Em 2014, assumiu a liderança da área de Investment Banking no Brasil e, no ano seguinte, passou a ocupar também a posição de CEO do Barclays no país, função exercida até 2025. Antes disso, trabalhou por nove anos na Merrill Lynch, em Nova York, após iniciar sua carreira no Unibanco.

Na Alper, o executivo deverá contribuir com as estratégias relacionadas à consolidação de mercado e à avaliação de oportunidades de aquisições.

De acordo com Marcos Couto, CEO da Alper Seguros, a renovação do Conselho faz parte do planejamento da companhia para apoiar sua estratégia de crescimento. Ao anunciar a nova composição do colegiado, a empresa também agradeceu a atuação de Henrique Muramoto e Gustavo Junqueira, que deixam o Conselho de Administração.

“Eles deixam um legado de integridade e excelência que continuará guiando nossa cultura.” reforça Marcos Couto, CEO da Alper.