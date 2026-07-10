Prudential reúne franqueados e anuncia novos produtos

A Prudential do Brasil reuniu cerca de 2 mil empresários no Franchising Day 2026, principal encontro da rede franqueada da companhia, realizado no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Durante o evento, a seguradora apresentou os resultados do canal Life Planner, anunciou novos produtos e reforçou a estratégia de expansão da rede, que prevê dobrar o número de franquias até 2030.

Na abertura do encontro, a CEO da Prudential do Brasil, Patricia Freitas, e o vice-presidente de Negócios Life Planner, Rodrigo Prosdocimi, destacaram o desempenho da operação e os planos para os próximos anos.

“Temos tido um crescimento consistente e isso mostra que estamos ganhando escala e também produtividade. Não estamos apenas trazendo mais pessoas. Estamos desenvolvendo uma rede que produz mais e melhor, com qualidade comercial e visão de longo prazo”, afirmou Prosdocimi.

Segundo Patricia Freitas, a expansão da rede está relacionada ao fortalecimento da atuação consultiva dos franqueados e à ampliação do acesso ao seguro de vida. “O Life Planner não é um vendedor de produtos. Ele vende uma jornada de serviço. Temos uma oportunidade enorme em alcançar mais brasileiros e ter mais vidas protegidas no país”, destacou.

Novidades no portfólio de produtos foram anunciadas em primeira mão no Franchising Day 2026. Uma delas é o Vida e Saúde 360º, que amplia a cobertura para mais de 20 doenças neurodegenerativas e prevê benefícios já na fase de diagnóstico. Outro produto que será lançado em breve é o Legado Protegido, desenvolvido para atender clientes que buscam planejamento sucessório e proteção patrimonial, oferecendo mais segurança, previsibilidade e organização na transferência de patrimônio para as próximas gerações.

A programação incluiu ainda a Expo Prudential, espaço que aproximou os corretores franqueados das principais áreas da seguradora, com ações voltadas à segmentação de clientes e demonstrações de produtos. Os franqueados também tiveram a oportunidade de viver experiências conectadas ao Rock in Rio e ao tênis, territórios estratégicos de posicionamento da marca Prudential, com dinâmicas interativas que despertaram momentos de competitividade e diversão. A Prudential Store foi outro ponto alto entre os franqueados reunindo produtos exclusivos de vestuário e acessórios que reforçam o orgulho de pertencer à rede da Prudential.